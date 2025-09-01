SK증권, 대체거래소 메인마켓 참여

SK증권이 대체거래소 메인마켓에 참여한다고 1일 밝혔다. 조건부 참여 방식으로 프리마켓(8시~8시50분)과 애프터마켓(15시40분~20시)에 참여한 데 이어, 대체거래소 전 마켓으로 확대하면서 투자자들은 보다 다양한 투자 기회를 얻고 수수료 부담도 덜 수 있게 됐다고 회사측은 설명했다.

이와 함께 SK증권은 자동주문전송 시스템인 SOR(Smart Order Routing)을 전 마켓에서 본격 제공한다. SOR은 최선집행기준에 따라 가격, 체결 가능성, 수수료 등을 종합적으로 고려해 투자자에게 가장 유리한 시장을 자동으로 선택해 주문을 전송하는 시스템이다. 이를 통해 한국거래소(KRX)와 대체거래소(NXT) 중 투자자들은 최적의 조건으로 매매가 가능하다.

SK증권 관계자는 "지난 3월 프리마켓과 애프터마켓에 우선 참여한 것은 고객들에게 완성도 높은 SOR을 제공하기 위한 과정이었다"며 "5개월간의 철저한 준비 끝에 메인마켓까지 안정적인 시스템으로 확대 참여하게 됐다. 앞으로도 고객 중심의 서비스 편의성을 강화하고, 복수시장의 다양한 변화에 능동적으로 대응해 나가겠다"라고 말했다





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>