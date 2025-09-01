본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

자동차

기아, 8월 내수 판매 7%↑…베스트 셀링카는 쏘렌토

우수연기자

입력2025.09.01 17:01

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기아는 올해 8월 국내 시장에서 전년대비 7.4% 증가한 4만3501대를 판매했다고 1일 밝혔다.


지난달 국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 6531대가 판매됐다.

승용은 레이 3484대, K5 3238대, K8 1976대 등 총 1만2045대가 판매됐다.


RV는 쏘렌토를 비롯해 카니발 6031대, 스포티지 5755대, 셀토스 4238대, EV3 2317대, 타스만 887대 등 총 2만8013대가 판매됐다.


상용은 봉고Ⅲ가 3168대 팔리는 등 총 3443대가 판매됐다.

기아 의 올해 8월 해외 판매는 전년 동월 대비 0.4% 감소한 20만9887대를 기록했다.


차종별 해외 실적의 경우, 스포티지가 3만9214대 팔리며 해외 최다 판매 모델에 올랐다. 셀토스가 2만3567대, K3(K4 포함)가 1만5881대로 뒤를 이었다.


기아 쏘렌토. 기아 제공

기아 쏘렌토. 기아 제공

AD
원본보기 아이콘




우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기