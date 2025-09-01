기아, 8월 내수 판매 7%↑…베스트 셀링카는 쏘렌토

기아는 올해 8월 국내 시장에서 전년대비 7.4% 증가한 4만3501대를 판매했다고 1일 밝혔다.
지난달 국내에서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 6531대가 판매됐다.
승용은 레이 3484대, K5 3238대, K8 1976대 등 총 1만2045대가 판매됐다.
RV는 쏘렌토를 비롯해 카니발 6031대, 스포티지 5755대, 셀토스 4238대, EV3 2317대, 타스만 887대 등 총 2만8013대가 판매됐다.
상용은 봉고Ⅲ가 3168대 팔리는 등 총 3443대가 판매됐다.
기아 의 올해 8월 해외 판매는 전년 동월 대비 0.4% 감소한 20만9887대를 기록했다.
차종별 해외 실적의 경우, 스포티지가 3만9214대 팔리며 해외 최다 판매 모델에 올랐다. 셀토스가 2만3567대, K3(K4 포함)가 1만5881대로 뒤를 이었다.
