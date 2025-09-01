IBK기업은행, '아이원뱅크 개인' 앱 전면개편

고객경험 개선…디지털 소외계층 지원

IBK 기업은행 기업은행 024110 | 코스피 증권정보 현재가 18,920 전일대비 100 등락률 -0.53% 거래량 676,494 전일가 19,020 2025.09.01 15:30 기준 관련기사 IBK기업은행, 하반기 신입 행원 180명 공채권대영 금융위 부위원장 "석화 산업재편, 성공사례로 만들겠다"금융위 “석유화학 기업, 강력한 자구노력 시 금융지원” 전 종목 시세 보기 close 은 개인고객용 모바일뱅킹 애플리케이션 '아이원뱅크 개인'을 전면 개편했다고 1일 밝혔다.

기업은행은 개편을 통해 금융 플랫폼 역할 강화, 고객 경험 개선, 디지털 소외계층 지원을 중심으로 차별화된 서비스를 구축했다.

금융 플랫폼 역할 강화를 위해 기업은행 계좌 없이도 금융상품 가입과 타행 계좌 조회 및 이체 서비스를 이용할 수 있도록 했다. 해외주식 및 해외주식 소수점 투자와 사회적 기업의 제품을 공동 구매하는 커머스 등 서비스를 신설했다.

고객 중심의 직관적인 사용자 인터페이스(UI) 및 사용자 경험(UX)을 구성했다. 송금 정보를 사진 촬영으로 불러오는 촬영 송금 및 바이오 인증을 통한 이체 방식 등을 신설해 고객 경험을 개선했다.

수어 상담 기능, 시청각 장애인을 위한 화면 낭독 및 고령층을 위한 쉬운 뱅킹 서비스 등을 마련해 디지털 소외계층 편의성을 높였다.

안정적으로 서비스를 제공하기 위해 고객 기기 및 이용 환경에 따라 오는 5일까지 순차적으로 개편된 아이원뱅크 개인 앱을 업데이트할 예정이다.

기업은행 관계자는 "개편은 고객 중심으로 금융생활 전반을 재설계한 결과물"이라며 "앞으로도 IBK만의 차별화된 금융 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





