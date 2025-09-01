이천시 청·장년 고용률 72.5%…경기도내 최고

김경희 시장 "세대 맞춤형 고용지원 성과…양질의 일자리 창출 노력할 것"

경기도 이천시의 청·장년 고용률이 경기도 내 시·군 중 가장 높은 것으로 나타났다.

이천시는 통계청이 발표한 '2025년 상반기 지역별 고용조사' 결과 15~64세 고용률이 72.5%로 경기도 내에서 가장 높았다고 1일 밝혔다.

통계에 따르면 6월 기준 경기도의 고용률은 64.7%로 전국 평균 63.5%보다 1.2%포인트 높았다. 도내 시·군별로는 화성시가 67.1%로 가장 높았으며, 이어 이천시(66.3%), 오산시(65%) 등의 순이었다. 실업률이 가장 높은 곳은 5.4%인 양주시였으며, 양평군은 1.7%로 가장 낮았다.

특히 이천시는 15세~64세 고용률의 경우 72.5%로 경기도 1위를 차지했다. 이는 화성시(71.9%)보다 0.6%포인트 높은 것이다.

시는 이처럼 높은 고용률의 배경으로 지속적인 일자리 창출 정책, 지역 맞춤형 고용 지원 사업, 청년·여성·중장년층을 아우르는 취업 지원 프로그램 운영 등을 꼽았다.

김경희 이천시장은 "이천시는 시민 누구나 안정적인 일자리를 가질 수 있도록 다양한 고용정책을 강화해 왔다"며 "앞으로도 청년부터 중장년까지 전 세대가 만족할 수 있는 양질의 일자리 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>