본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

이천시 청·장년 고용률 72.5%…경기도내 최고

정두환기자

입력2025.09.01 15:45

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김경희 시장 "세대 맞춤형 고용지원 성과…양질의 일자리 창출 노력할 것"

경기도 이천시의 청·장년 고용률이 경기도 내 시·군 중 가장 높은 것으로 나타났다.

이천시 청·장년 고용률 72.5%…경기도내 최고
AD
원본보기 아이콘

이천시는 통계청이 발표한 '2025년 상반기 지역별 고용조사' 결과 15~64세 고용률이 72.5%로 경기도 내에서 가장 높았다고 1일 밝혔다.


통계에 따르면 6월 기준 경기도의 고용률은 64.7%로 전국 평균 63.5%보다 1.2%포인트 높았다. 도내 시·군별로는 화성시가 67.1%로 가장 높았으며, 이어 이천시(66.3%), 오산시(65%) 등의 순이었다. 실업률이 가장 높은 곳은 5.4%인 양주시였으며, 양평군은 1.7%로 가장 낮았다.

특히 이천시는 15세~64세 고용률의 경우 72.5%로 경기도 1위를 차지했다. 이는 화성시(71.9%)보다 0.6%포인트 높은 것이다.


시는 이처럼 높은 고용률의 배경으로 지속적인 일자리 창출 정책, 지역 맞춤형 고용 지원 사업, 청년·여성·중장년층을 아우르는 취업 지원 프로그램 운영 등을 꼽았다.


김경희 이천시장은 "이천시는 시민 누구나 안정적인 일자리를 가질 수 있도록 다양한 고용정책을 강화해 왔다"며 "앞으로도 청년부터 중장년까지 전 세대가 만족할 수 있는 양질의 일자리 창출을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기