인쇄산업에 겨우 5000만원 지원…박종필 대구시의원 "출판 중심 벗어나 인쇄업도 지원해야"

대구시의회 박종필 의원(국민의힘·비례대표)은 3일 열리는 제319회 임시회 제2차 본회의에서 5분자유발언을 통해 '대구시 인쇄산업 활성화 방안 마련'을 강력히 촉구한다.

박 의원은 "대구는 섬유도시로 널리 알려져 왔지만, 그 배경에는 지역산업을 묵묵히 떠받쳐 온 인쇄산업이 있다"며, "그러나 대구출판산업단지와 지원센터의 명칭에서조차 '인쇄'가 배제돼 있어 인쇄와 출판이 함께 성장해야 할 방향성이 반영되지 못하고 있다"고 지적한다.

또한, "현재 대구출판산업단지에는 122개 기업과 960여명의 종사자가 근무하고 있고, 산업단지 조성 15년, 지원센터 설립 8년이 지났지만, 올해 대구시의 인쇄산업 지원은 단 1건, 5000만원에 불과하다"며, "대부분의 예산과 사업이 출판산업 중심으로만 집행되고 있다"고 전한다.

박 의원은 "출판산업지원센터가 2017년 226억원을 들여 설립됐으나 예산 대부분이 인건비와 관리비로 쓰여, 정작 기업 지원 확대와 인쇄 업계와의 교류는 소홀했다"며, "이제는 인쇄산업 전문성을 확보하고 대구경북인쇄조합을 센터에 입주시켜 실질적인 협력체계를 구축해야 한다"고 강조할 예정이다.

이에, 대구출판산업단지와 지원센터의 명칭을 각각 '대구인쇄출판산업단지' 및 '대구인쇄출판산업지원센터'로 변경 검토, 노후 인쇄기계 교체 및 작업환경 개선 지원, 근로자 편의시설(ATM, 북카페 등) 확충, 신규 인력 양성을 위한 기술교육 공간과 장비 마련 등 구체적인 지원 방안을 제안한다.

박종필 의원은 "인쇄산업은 결코 사양산업이 아니다. 반도체 패키징, 물류 포장, 친환경 소재 등 다양한 분야와 연결되면서 활용 가능성이 무궁무진하다"며, "대구시는 출판산업단지와 지원센터의 설립 취지를 재점검하고, 인쇄산업을 전략산업으로 육성할 수 있도록 현실적이고 진정성있는 지원 방안을 마련해야 한다"고 지적했다.





