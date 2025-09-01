대전시, '대전 전략산업 포럼-반도체산업'개최

반도체 중심으로 바이오·국방·우주항공 융합 산업 육성전략 모색



반도체를 중심으로 대전시 전략산업 ABCDQR(우주항공, 바이오헬스, 반도체, 국방, 양자, 로봇) 융합을 통한 새로운 성장동력 발굴 방안을 모색하는 포럼이 열린다.

대전시가 대전과학산업진흥원(DiSTEP)과 함께 오는 5일 오후 2시 카이스트 KI빌딩 2층 매트릭스 홀에서 '2025 대전 전략산업 포럼-반도체산업'을 개최한다.

이번 포럼은 '반도체×전략산업을 통한 대전형 융합 신산업 창출 전략'을 주제로 이석재 나노종합기술원 나노융합기술본부장이 '반도체×바이오 융합산업의 흐름과 대전형 산업으로의 육성전략'을 발표한다.

이 자리에서는 바이오 디지털 대전환을 앞당기는 '바이오-CMOS 플랫폼 구축사업'을 소개하고, 대전 지역 기업과 협력할 수 있는 성장 전략을 제시한다

이어 강동민 한국전자통신연구원 RF/전력 부품연구실장은 '반도체×우주·국방 융합전략과 지역 미래 첨단산업으로의 육성방안'을 발표한다.

강 실장은 우주급 반도체 기술 개발을 추진하는 '글로벌 TOP 전략연구단' 사업을 소개하며, 국방·우주항공 반도체 산업생태계를 대전에 조성하기 위한 산학연관 협력 방안을 공유한다.

유경식 대전테크노파크 반도체·에너지산업 센터장은 대전이 보유한 기술 역량과 전문 인력을 기반으로 '반도체 기반 지역 산업생태계 구축과 기업지원 전략'을 발표한다.

발표 후에는 종합토론과 현장 질의응답이 이어지며, 지역 반도체산업과 전략산업의 융합을 통한 차별화 전략과 새로운 산업 창출 가능성에 대해 심도 있는 논의가 진행된다.

손철웅 대전시 미래전략산업실장은 "이번 포럼은 반도체를 중심으로 대전 전략산업의 우수한 인적·기술적 자산을 연결하고 융합해 다양한 신산업을 만들어가는 자리가 될 것"이라며 "산·학·연·관이 협력하는 혁신 생태계를 조성하기 위해 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>