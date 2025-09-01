본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

AI·통상·재생에너지에 돈 몰린다…산업부 내년 예산 21%↑ 역대 최대

세종=강나훔기자

입력2025.09.01 10:00

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

통상·수출 대응 67.8%↑…관세 피해 기업 지원책 신설
'AX 전환·공급망 안정·5극3특 균형성장'에 집중 투자

AI·통상·재생에너지에 돈 몰린다…산업부 내년 예산 21%↑ 역대 최대
AD
원본보기 아이콘

산업통상자원부가 내년도 예산을 올해 본예산보다 21.4% 늘린 13조8778억원으로 편성했다. 역대 최대 규모다. 특히 인공지능(AI) 산업 대전환(AX), 글로벌 보호무역주의 대응, 재생에너지 전환 분야에서 두 자릿수 이상 증액이 이뤄지며 정책 우선순위를 선명히 드러냈다.


내년도 산업부 예산안 중 가장 눈에 띄는 부분은 산업 전반의 AI 전환이다. 1일 산업부에 따르면 이와 관련한 예산을 올해 5651억원에서 내년 1조1347억원으로 무려 두 배(+100.8%) 확대했다. 제조업 현장에 AI를 접목해 자율제조 공장을 2030년까지 500개 이상 구축하고, 휴머노이드 로봇·온디바이스 AI 반도체 등 차세대 기술 상용화에도 대규모 투자가 집중된다.

통상·수출 대응도 올해 1조340억원에서 내년 1조7353억원으로 67.8% 증가했다. 미국발 고율 관세와 글로벌 보호무역주의 확산에 대응하기 위해 무역보험기금 출연액을 6005억원으로 대폭 늘렸으며, 관세 피해 기업을 위한 긴급 바우처(424억원)와 이차보전 사업도 신설했다.


재생에너지 중심 에너지 전환 예산은 8973억원에서 1조2703억원으로 41.6% 늘었다. 신재생 금융지원 예산을 두 배 이상(6480억원) 늘리고, HVDC(초고압 직류송전) 기술개발과 AI 기반 분산전력망(1196억원) 등 차세대 전력망 구축에도 투자가 집중됐다. 소형모듈원전(SMR) 국산화 기술개발도 새로 편성됐다.


이와 함께 첨단산업 육성(1조6458억원·26.4%), 공급망 안정화(1조9993억원·11.8%), 지역균형성장(8835억원·16.8%) 예산도 확대됐다. 반도체 미니팹 기반구축(1157억원), 한미 조선산업 협력센터(66억원), RE100 산업단지 지원(261억원) 등이 대표적이다. 특히 5극3특 균형성장 전략에 맞춰 지역투자촉진 보조금과 산업단지 환경개선 예산을 늘리고, 지역혁신클러스터와 메가시티 협력 사업 등 지방 주도 성장 기반을 강화했다.

산업부 측은 "관행적·중복 지출을 줄이고 확보한 재원을 성장동력 확보에 투입했다"며 "내년 예산안은 9월 3일 국회에 제출돼 심사를 거쳐 확정될 예정"이라고 밝혔다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과 '990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

'990원 소금빵' 난리에 슈카월드 "자영업자 비난 의도 아냐" 사과

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

건물 옥상서 돌 날아와 차량 '퍽'…사람도 맞을 뻔 '아찔'

고용부·경찰, '청도 열차 사고' 관련 코레일 압수수색

"이게 평점 1위 맞아?"… 배달앱 리뷰 조작 의혹 터졌다

새로운 이슈 보기