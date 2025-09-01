본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"농심, 글로벌 저변 확대 지속"

김진영기자

입력2025.09.01 07:35

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

하나증권이 1일 농심 에 대해 올해 하반기 국내외 실적 개선이 기대되고 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 역시 매력적인 수준이라고 평가했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 54만원을 유지했다.


앞서 농심은 지난 7월 미주에서 10%대 초반의 판가 인상을 단행한 것으로 파악되면서 3분기 실적에 긍정적 영향이 기대되는 상황이다. 월마트 등 대형 유통 채널의 본격적인 '신라면 툼바' 입점도 기대 요소다.

심은주 하나증권 연구원은 "유럽 법인도 거래선 재정비 이후 매출 회복세가 기대되고 국내는 2분기 별도 손익이 전년 대비 135억원 개선된 308억원을 기록하는 등 수익성이 빠르게 회복 중"이라며 자체적인 비용효율화에 힘입어 올해 별도 영업마진이 전년 대비 1.4%포인트 개선될 것으로 추정했다.


글로벌 저변 확대도 지속 중이다. 지난 2분기 주요 라면 업체의 미주(북미+남미) 매출 성장률은 삼양식품이 전년 대비 35.2%(달러 기준 33% 추산), 농심 -4.6%(-7%), 도요수산 -4.7%(2%), 닛신푸드가 -20.5%(-13%) 변화한 것으로 추정된다.


심 연구원은 "농심의 단기 수익성 부침 현상은 아쉬우나, 점유율을 점진적 확대하고 있는 점은 긍정적"이라며 "농심은 3분기부터 미주 판가 인상 효과가 반영돼 하반기 수익성 및 탑라인 성장에 긍정적 영향을 미칠 것"으로 봤다.

[클릭 e종목]"농심, 글로벌 저변 확대 지속"
AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버려진 플라스틱으로 연 200억씩 벌어요"…'쓰레기'로 돈 버는 이 회사[AI혁명](165) "버려진 플라스틱으로 연 200억씩 벌어요"…'쓰레... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

'악마 셰프' 고든 램지에게도 찾아온 '이 암'…"자외선 피하라"

'날아다니는 택시' 시대 열리나…美 비행자동차 첫 시험비행

젊다고 방치했다간 큰일난다…주요 사망원인 10가지 중 4개가 '이 질환'

"이게 평점 1위 맞아?"… 배달앱 리뷰 조작 의혹 터졌다

'지구공학' 지구를 살리는 '마법'이 될 수 있을까?

새로운 이슈 보기