이동환 시장 "26년 소중한 자산…문화예술 발전 이끄는 동력되길"

고양시, 제26회 통일로 음악회 성료

서지오·손민채 등 초대가수 출격

한여름 밤 시민 1000여명 열기 가득

경기 고양특례시(시장 이동환) 공릉천 문화체육공원 특설무대에서 지난 30일 열린 '제26회 통일로 음악회'가 시민 1000여 명의 열띤 호응 속에 성황리에 개최됐다.

이동환 고양특례시장이 지난 30일 공릉천 문화체육공원 특설무대에서 열린 '제26회 통일로 음악회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 음악회는 ㈔한국연예예술인협회 고양지회가 주관하고 고양특례시가 후원하는 대표적인 시민참여형 음악축제로, 올해도 뜨거운 관심을 받았다.

행사는 예선을 통과한 고양시민 12팀의 본선 경연과 함께, 서지오·손민채·홍주혜·용호 등 전국적으로 사랑받는 가수와 지역에서 활동하는 예술인들이 함께 무대에 올라 공연을 펼쳤다.

이날 현장을 찾은 이동환 고양특례시장은 "통일로 음악회는 26년 동안 이어져 온 시민들의 축제로, 지역공동체의 힘과 문화적 저력을 보여주는 소중한 자산"이라며 "오늘의 즐거운 에너지가 통일로 일대와 우리 시 발전을 이끄는 동력이 되기를 기대한다. 무엇보다 이 자리가 음악을 통한 휴식과 위로가 되어 시민 여러분께 따뜻한 추억으로 남기를 바란다"고 말했다.

이어진 본선 무대에서는 참가자들이 열창을 선보였다. 대상(상금 100만원)을 비롯해 금상·은상·동상·장려상·인기상 등 총 6개 부문 수상자가 탄생했으며, 참가자와 관객 모두가 함께 어우러지는 무대로 마무리됐다.

통일로 음악회는 26년간 이어진 대표 음악축제로, 관산·고양 등 통일로 인근 주민들의 문화향유 기회를 넓히고 지역예술인과 시민이 함께 소통하는 장으로 자리매김해 왔다.

시는 이번 성과를 바탕으로 시민 중심의 문화예술 활성화 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.





