이동환 시장 "모든 세대 혜택…교육·산업 혁신 생태계 조성할 것"

이동환 고양시장, '중부대 라이즈 사업단 발대식' 참석

지산학 연계 첨단 미디어·AI 기반 창의융합 인재 양성 본격화

이동환 고양특례시장이 지난 29일 중부대학교에서 개최된 '중부대학교 라이즈 사업단 발대식'에 참석해 대학지원체계 협력을 본격화했다.

이동환 고양특례시장이 지난 29일 중부대학교에서 개최된 '중부대학교 라이즈 사업단 발대식'에 참석해 대학지원체계 협력을 논의하고 있다. 고양특례시 제공

이번 발대식은 경기도 공모사업인 '지역혁신중심 대학지원체계(RISE)'에 중부대학교가 최종 선정된 것을 기념하고, 고양시와 대학, 산업체, 지역기관이 함께 교육혁신 비전을 공유하기 위해 마련됐다.

중부대학교는 이번 공모 선정으로 경기도로부터 매년 20억 원씩 5년간 100억 원을 지원받고 시에서도 행·재정적 지원을 받는다.

이를 기반으로 중부대학교는 고양시, 산업계와 협력해 실무형 인재 양성과 디지털 역량 강화를 위한 교육과정 등을 운영할 예정이다.

시는 이번 중부대 라이즈 사업을 통해 ▲첨단 미디어콘텐츠·AI 기반 창의융합 인재 양성 ▲전공 연계 창업 지원 ▲지역 현안 해결형 협력 프로젝트 ▲평생교육 및 교육연계 모델 개발 등을 대학과 협력해 추진할 계획이다.

이동환 고양특례시장은 "중부대 라이즈 사업은 고양시 미래 전략 산업과 직결돼 있으며, 대학과 지역이 함께 발전하는 산학협력의 모범 사례가 될 것"이라며 "고양시는 다른 대학과도 긴밀히 협력해 학생부터 청년, 중장년까지 모든 세대가 혜택을 누릴 수 있는 교육·산업 혁신 생태계를 조성해 나갈 것"이라고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



