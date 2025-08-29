본문 바로가기
남도장터, 추석 명절 기획전…전남 농수축산물 최대 50% 할인

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.29 15:37

10월10일까지 진행…대량 구매 혜택도
올해 친환경 꾸러미 세트도 처음 도입

남도장터 추석명절 기획전을 알리는 홍보 포스터. (재)남도장터 제공

(재) 남도장터는 다가오는 추석 명절을 맞아 '남도장터 추석 명절 기획전'을 오는 10월 10일까지 진행한다. 이번 기획전에서는 전남 우수 농·수·축산물이 최대 50%까지 할인된다.


특히 입점업체 210개 사, 1,000여 개 품목을 대상으로 고객 1인당 5매, 최대 25만 원까지 할인되는 쿠폰을 제공한다. 아울러 20개 이상 대량 구매 시 한도 제한 없이 10% 할인이 적용되는 대량구매 혜택도 제공한다.

주요 품목은 ▲한우 선물세트 ▲전통 한과 ▲굴비·김·건어물 ▲사과·배 등 명절 인기 선물세트로 구성됐다. 올해는 친환경 꾸러미 세트를 처음으로 도입해, 제수용·구이용 수요를 반영한 실속형으로 기획됐다.


김경호 대표이사는 "전남 농어민의 땀과 정성으로 길러낸 먹거리를 최대 50%까지 할인된 가격에 제공해, 고물가 시대에 소비자의 부담을 덜어드리고자 한다"며, "기관·기업의 단체 구매 수요도 적극적으로 발굴해, 공공형 유통 플랫폼으로서 농어민 소득 안정과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다. 자세한 내용은 남도장터 공식 쇼핑몰에서 확인할 수 있다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr


