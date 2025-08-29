본문 바로가기
일반

오세훈 "한강버스 사업 강력한 감사…문제 있으면 밝히겠다"

김영원기자

입력2025.08.29 14:29

시정질문 질의서 답변
"업체 선정 문제 있으면 밝힐 것"

오세훈 서울시장은 9월 정식 운항 예정인 한강버스 사업이 전반적으로 지연된 데 대해 강력한 감사를 실시할 예정이라고 밝혔다.


오 시장은 29일 서울시의회 제332회 시의회 임시회 시정질문에서 이영실 더불어민주당 시의원의 한강버스 관련 질문에 "9월18일로 첫 운항이 예정돼있는데 그때까지 운항에 차질이 없게 하겠다"고 답했다.

한강버스는 당초 지난해 10월 정식 운항 예정이었으나 선박 건조와 인도가 늦어지며 다음 달로 정식 운항이 미뤄졌다.


한강버스 선박 건조를 경험이 없는 신생 업체에 맡겨 제작이 지연되고 비용도 급증했다는 지적에 대해서는 "(사업이 지연되면서) 중간에 실무자들도 업체를 바꾸고 싶었을 것"이라며 "(업체를) 바꾸면 오히려 기간과 비용이 더 늘어나니 참을 수밖에 없다는 취지의 보고를 받았다"고 했다.


이어 오 시장은 "당시에 합리적 판단이라 용인했고 이 사업이 끝나면 과정 전체에 대해 강력한 감사를 실시하겠다"며 "누구의 책임인지 어떻게 문제 있는 업체가 당시에 선정됐는지 명명백백하게 밝힐 생각"이라고 덧붙였다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
