정부, 집중호우 피해지원금 9월부터 본격 지급…수박·고추 등 대파대 전액지원

세종=주상돈기자

입력2025.08.29 16:00

송미령 장관, 호우 피해 지역 찾아 영농 재개 복구 현장 점검

올해 7월 발생한 집중호우에 피해를 본 농업인에 대한 피해지원금 지급이 다음 달부터 본격적으로 시작된다.


농림축산식품부는 송미령 장관이 29일 충남 부여군 규암면 일대 7월 집중호우 피해지역을 다시 찾아 피해 복구 상황 및 영농 재개 상황을 점검하고, 신속한 영농 재개에 힘쓰고 있는 농업인들의 의견을 청취했다고 밝혔다.

정부, 집중호우 피해지원금 9월부터 본격 지급…수박·고추 등 대파대 전액지원
이날 방문한 수박 재배 농가는 시설하우스와 작물이 침수되는 큰 피해를 보았으나, 신속히 복구작업을 완료해 오이와 멜론을 정식해 가을철 출하를 준비하고 있다.


지난달 20일에 이어 이번에 해당 농가를 재방문한 송 장관은 "피해 농가의 경영 회복과 병해충 발생 등 피해 예방을 위해 관계기관이 긴밀히 협력하고, 가을철 영농 준비에 차질이 없도록 만전을 기해달라"고 지방자치단체, 농협, 농업정책보험금융원 등 관계기관에 당부했다.


정부는 피해 농가에 대한 조속한 영농 재개와 피해 복구를 위해 피해가 큰 수박, 오이, 딸기 등 10개 농작물의 대파대(작물을 다시 심는 비용) 지원단가를 50%에서 100%로 현실화 했다. 또 대파대 및 입식비 보조율(50→100%) 상향과 비닐하우스, 과수시설, 축사 등 농축산시설에 대한 보조율 상향(35→45%), 피해 농기계 전 기종 지원 및 보조율 상향(35→50%) 등 대폭 강화된 복구 지원 방안을 지난 17일 확정해 9월부터는 농가에 본격적으로 지급할 예정이다.

충남 부여군 규암면 일대는 최근 4년간 매년 침수 피해가 발생한 지역이다. 농식품부는 인허가 등 행정절차를 신속 진행해 신규 배수장을 내년 6월 장마철 이전에 완공해 침수를 예방할 계획이다.


송 장관은 "호우 피해 지역의 신속한 복구와 영농 재개는 농업 생산 기반 회복에 매우 중요하다"며 "농식품부는 지자체·농촌진흥청·농협 등 관계기관과 협력해 피해 농가가 안정을 되찾고 조속히 영농 활동을 이어갈 수 있도록 총력 지원하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

