오산시, 시내버스 46번 노선 내달부터 변경

정두환기자

입력2025.08.29 13:12

학생통학버스 9-2번도 신설…세마중고·매홀중고 경유

경기도 오산시는 다음달 1일부터 시내버스 46번의 노선을 변경하고, 학생통학버스 9-2번 노선을 신설한다고 29일 밝혔다.

오산시, 시내버스 46번 노선 내달부터 변경
이번 노선변경 및 통학버스 신설은 이권재 시장이 동 순회설명회 및 주민 정담회 등을 통해 주민들이 건의한 내용을 바탕으로 양산동 및 지곶동 주민의 출퇴근 및 통학 여건 개선을 위해 추진한 것이다.


46번 시내버스는 세교2지구, 세교1지구를 거쳐 화성 병점역, 수원 팔달문으로 향하는 노선이다. 이번 노선 변경으로 중간에 양산동 늘푸른오스카빌 정류장이 추가됐다.

9-2번 통학버스는 지곶동 이편한세상아파트에서 세마중·고교, 매홀중·고교를 경유하는 노선이다. 다음 달 1일부터 매일 오전 8시에 1회 운행한다.


이 시장은 "앞으로도 주민들이 실제로 체감할 수 있는 교통서비스 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

