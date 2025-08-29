성주군공무원노동조합 위원장, 김순일 홍보팀장 당선…'선진 인사문화 정착' 등 공약 강조

지난 28일 치러진 제2대 성주군공무원노동조합 위원장 선거에서 기획예산실 김순일(55) 홍보팀장이 당선됐다.

이번 노조위원장선거는 김순일 당선인이 단독후보로 출마함에 따라 찬반투표로 진행됐으며 투표결과 유권자 645명 가운데 564명이 참여(투표율 87%)했고 투표자의 89%의 찬성표를 받았다.

임기는 오는 10월부터 2028년 9월까지 3년이다.

당선인은 선진 인사문화 정착, 후생복지 개선, 직원보호 강화 및 권익신장, 상위 단체노조와 연계소통 강화 등을 공약으로 내걸었다.

그는 "노조 본연의 책무인 전체 직원의 권익 신장과 직원 후생복리를 위하여 최선을 다하겠으며, 나아가 '자부심이 넘치는 공직사회'를 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.





