본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

성주군공무원노동조합 위원장, 김순일 홍보팀장 당선…'선진 인사문화 정착' 등 공약 강조

영남취재본부 최대억기자

입력2025.08.29 16:21

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지난 28일 치러진 제2대 성주군공무원노동조합 위원장 선거에서 기획예산실 김순일(55) 홍보팀장이 당선됐다.


이번 노조위원장선거는 김순일 당선인이 단독후보로 출마함에 따라 찬반투표로 진행됐으며 투표결과 유권자 645명 가운데 564명이 참여(투표율 87%)했고 투표자의 89%의 찬성표를 받았다.

김순일 당선인

김순일 당선인

AD
원본보기 아이콘

임기는 오는 10월부터 2028년 9월까지 3년이다.

당선인은 선진 인사문화 정착, 후생복지 개선, 직원보호 강화 및 권익신장, 상위 단체노조와 연계소통 강화 등을 공약으로 내걸었다.


그는 "노조 본연의 책무인 전체 직원의 권익 신장과 직원 후생복리를 위하여 최선을 다하겠으며, 나아가 '자부심이 넘치는 공직사회'를 만들기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하청업체로 끝나선 안돼"…넷플릭스 대박 칠 때, 4년간 영화도 못만든 韓 OTT[케데헌이 남긴 과제] "하청업체로 끝나선 안돼"…넷플릭스 대박 칠 때, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

메마른 아랄해에 삶의 희망 적시다

나이키 또 감원… 다시 스포츠다

"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소

'케데헌' 등장 라면 팔았더니…농심, 1분40초만에 품절

"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

새로운 이슈 보기