남원시, '고향사랑기부제 답례품' 19개 추가 선정

전북 남원시는 고향사랑기부제 답례품선정위원회를 열고 19개 품목을 답례품으로 추가 선정해 내달 1일부터 총 33개 품목, 70종의 답례품을 기부자에게 제공한다고 29일 밝혔다.

남원시가 고향사랑기부제 답례품선정위원회를 열고 19개 품목을 답례품으로 추가 선정했다. 남원시 제공

새로 선정된 답례품으로는 ▲백향과 식품 ▲조청 ▲묵 세트 등이 있으며, 먹거리뿐만 아니라 ▲김병종미술관 아트상품 ▲액세서리 ▲뷰티·화장품 ▲방짜유기와 같은 생활·공예품, ▲전북투어패스 남원춘향여행권 ▲컬러풀컬쳐스 공예체험권도 추가돼 기부자의 선택권을 강화하고 다양한 답례품 발굴 공급으로 다시 기부하고 싶은 남원이 될 것으로 기대된다.

최경식 시장은 "남원에 기부해 주신 분들 모두를 만족시킬 수 있는 최상의 답례품을 제공해 드리기 위해 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 기부자 중심의 답례품을 적극 발굴해 나가겠다"고 말했다.

시는 고향사랑기부금을 활용해 2024년부터 매년 중학생 해외영어 캠프 지원사업(뉴질랜드, 50명)을 실시하고 있으며, 2024년에는 특성화고 실습용 푸드트럭 지원사업(1대)을 실시했다.

또 지정기부사업인 남원 인재학당 기자재(셔틀버스, 책상, 의자) 구입 지원을 목표로는 2억원 모금을 진행하고 있다. 기부자들을 예우하기 위해 온·오프라인(남원시 누리집, 시청 로비)으로 기부자 명예의 전당을 운영하고 기금사업 혜택을 받은 청소년들의 손편지를 기부자에게 전달하는 등 피드백을 통한 지속적인 기부문화 형성에 만전을 기하고 있다.





