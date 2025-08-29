“꿈에 나이 없다” 광주 검정고시 최고령 77세 합격

광주 검정고시 합격자 1,079명

합격률 84.63%, 1회차보다↑

합격증·증명서 9월 19일까지

광주시교육청이 29일 발표한 '2025년도 제2회 초·중·고졸 검정고시'에서 최고령 합격자는 초졸 69세, 중졸 77세, 고졸 73세였다. 전체 합격자는 1,079명으로 합격률은 84.63%에 달했다.

이번 시험에는 총 1,456명이 지원해 초졸 62명, 중졸 182명, 고졸 1,031명 등 1,275명이 응시했다. 이 가운데 초졸 60명, 중졸 155명, 고졸 864명이 합격했다. 합격률은 지난 1회차(80.75%)보다 3.88%포인트 높았다.

시교육청은 오는 9월 19일까지 시교육청 별관 1층 고시관리실에서 합격증서를 교부한다. 응시자 편의를 위해 우편 교부도 병행한다. 합격증명서, 성적증명서, 과목합격증명서는 29일부터 나이스 대국민 서비스에서 공동인증서 로그인 후 발급할 수 있다. 전국 초·중·고등학교, 교육청 민원실, 행정복지센터 무인민원발급기에서도 발급이 가능하다.

자세한 내용은 시교육청 누리집 '알림 마당-시험공고'에서 확인할 수 있다.





