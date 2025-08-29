본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

김명수 광주 광산구의장, 의정공헌 대상

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.29 09:56

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김명수 광주 광산구의회 의장이 '2025 코리아문화예술대상 자랑스런 한국인 시상식'에서 의정 부문 '기초의회 의정지역공헌 대상'을 받았다.

김명수 광산구의회 의장이 ‘2025 코리아문화예술대상 자랑스런 한국인 시상식’에서 기초의회 의정지역공헌 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

김명수 광산구의회 의장이 ‘2025 코리아문화예술대상 자랑스런 한국인 시상식’에서 기초의회 의정지역공헌 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이 시상식은 코리아문화스포츠저널 주최, 코리아문화예술대상 선정위원회 주관으로 열렸다. 정치·경제·문화예술 등 각 분야 지역사회 발전 공로자를 격려하기 위해 마련됐다.


김 의장은 광주시자치구의회의장협의회 회장, 전국의장협의회 부회장을 맡아 지방자치 발전을 위한 정책 제안과 지역 현안 공론화에 나서 왔다. 김 의장은 "광산구 발전을 위해 더 헌신하라는 뜻으로 받아들이겠다"며 "앞으로도 구민과 소통하고 현장의 목소리에 귀 기울이겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광템에 빠진 MZ "99만원에 살게요" 다시 살아난 인기…X세대 열광... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"바리스타 배우고 고기 구워먹고, 신청자는 폭주"…김호중 때문에 알게 된 민영교도소

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

K-뷰티, 미국 오프라인 매장 공략한다

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

"우리도 한국처럼"…IT신화 꿈꾸는 우즈벡 청년들

새로운 이슈 보기