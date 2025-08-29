김명수 광주 광산구의장, 의정공헌 대상

김명수 광주 광산구의회 의장이 '2025 코리아문화예술대상 자랑스런 한국인 시상식'에서 의정 부문 '기초의회 의정지역공헌 대상'을 받았다.

김명수 광산구의회 의장이 ‘2025 코리아문화예술대상 자랑스런 한국인 시상식’에서 기초의회 의정지역공헌 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이 시상식은 코리아문화스포츠저널 주최, 코리아문화예술대상 선정위원회 주관으로 열렸다. 정치·경제·문화예술 등 각 분야 지역사회 발전 공로자를 격려하기 위해 마련됐다.

김 의장은 광주시자치구의회의장협의회 회장, 전국의장협의회 부회장을 맡아 지방자치 발전을 위한 정책 제안과 지역 현안 공론화에 나서 왔다. 김 의장은 "광산구 발전을 위해 더 헌신하라는 뜻으로 받아들이겠다"며 "앞으로도 구민과 소통하고 현장의 목소리에 귀 기울이겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



