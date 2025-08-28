'오스카 폭행' 윌 스미스, AI로 만든 '가짜 팬' 콘서트 영상 논란

유튜브에 공연 영상 'AI 조작' 논란

"관객 모습 부자연스러워"

미국 배우 겸 가수 윌 스미스가 최근 유튜브에 올린 공연 영상에서 관객들의 환호 장면 등을 AI로 조작한 것 아니냐는 의혹이 불거졌다.

윌 스미스(좌)와 AI 조작 의혹이 제기된 윌 스미스의 공연 영상. 윌 스미스 인스타그램, 유튜브 캡처 AD 원본보기 아이콘

미국 일간지 더타임스 등 외신은 27일(현지시간) 스미스가 최근 진행한 영국 투어 공연 장면을 담은 쇼츠 영상을 자신의 유튜브 채널에 게재했다고 보도했다. '내가 투어에서 가장 좋아하는 것은 여러분을 가까이에서 보는 것입니다'라는 제목의 이 영상에는 무대 위에서 노래하는 스미스와 그를 향해 환호하는 관객들의 모습이 담겼다.

하지만 일부 누리꾼들이 댓글을 통해 영상의 일부 장면이 AI로 보정된 것 같다는 의문을 제기하면서 문제가 불거졌다. 관객들의 얼굴이 일부 왜곡됐고, 손 모양이 부자연스럽다는 점 등이 근거로 제시됐다.

AI 조작 의혹에 대해 전문가도 힘을 실었다. 딥페이크 식별 기술을 개발하는 기업 '겟리얼 랩스'의 최고 조사책임자인 에마뉘엘 살리바는 더타임스와의 인터뷰에서 "일부 장면은 실제 공연 영상이라는 점을 확인할 수 있었지만, 영상에 어떤 조치가 가해진 듯했고 화면이 왜곡돼 보였다"고 밝혔다. 특히 그는 "얼굴이 녹아내린 듯한 왜곡 현상은 생성형 AI 영상에서 볼 수 있는 것과 유사하다"고 설명했다.

더타임스는 스미스가 과거 AI 영상 기술과 관련된 상징적인 인물로 주목받았다는 점에서 이번 논란이 아이러니하다고 짚었다. 앞서 2023년 AI가 만든 '스파게티를 먹는 윌 스미스' 영상이 SNS에서 화제를 모으며 AI 기술의 가능성과 한계를 동시에 보여준 바 있다. 초기에는 영상의 조악한 품질이 화제가 됐지만, 이후 더 정교하게 다듬어진 버전의 영상이 등장하면서 해당 영상은 AI 기술 발전의 기준점으로 언급되기도 했다. 스미스 역시 지난해 해당 AI 영상을 패러디하며 "이건 점점 도를 넘고 있다"는 문구를 덧붙여 화제를 더하기도 했다.

다만 스미스 측은 이번 AI 조작 의혹에 대해 현재까지 공식 입장을 밝히지 않고 있다.

한편 윌 스미스는 지난 3월 약 20년 만에 새 앨범 '베이스드 온 어 트루 스토리'(Based on a True Story)를 발표하고 투어 공연에 나섰다. 그는 앞서 라스베이거스 공연에서 첫아들이 태어났을 당시의 두려움, 동료 배우 고(故) 제임스 에이버리와의 작별을 회상하며 눈물을 보이기도 했다.

스미스는 지난 2022년 3월 아카데미 시상식에서 코미디언 크리스 록을 폭행한 사건으로 큰 비판을 받았으며, 이 여파로 10년간 아카데미 참석이 금지됐다. 이 사건으로 그는 이미지에 큰 타격을 입었고, 현지 언론에서는 이 사건으로 인한 손해가 최대 10억 달러(약 1조4000억 원)에 달한다는 분석도 나왔다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



