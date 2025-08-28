이준석 "국힘 상임위 보이콧 옳지 않아…논란 덜한 인물 추천해야"

한덕수 영장 기각엔 "방어권 보장"

검찰개혁 두고 "李도 아쉬울 것"

이준석 개혁신당 대표는 28일 국민의힘 추천 몫 국가인권위원회 위원 선출안 부결에 항의하는 차원에서 국회 일정을 전면 보이콧한 국민의힘을 향해 "모든 상임위를 보이콧하겠다는 주장은 옳지 않다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "상임위를 비우는 것은 역사의 기록장에서 스스로 이름을 지워버리는 행위"라며 이같이 말했다.

이 대표는 "국민은 빈 의자가 아니라, 국회 안에서 어떻게 싸웠는지를 보고 싶어한다"며 "개혁신당은 소수정당이지만, 어떤 불합리한 정치적 상황 속에서도 의정활동에는 성실히 참여하겠다는 원칙을 지키겠다"고 설명했다.

이 대표는 "더불어민주당이 반복적으로 야당의 인사추천권을 의석수로 무력화하는 행태는 반드시 규탄받아야 한다"면서도 "동시에 국민의힘 역시 논란이 덜한 인물을 추천할 정도의 최소한의 성의는 보여야 할 것"이라고 했다.

장동혁 신임 국민의힘 대표를 향해선 "국민의힘이 지난 몇 년간 겪은 문제의 뿌리와 해법은 이제 삼척동자도 아는 사실"이라며 "장 대표가 그 해법을 외면한 채 겉멋에만 치중했던 전임자들과 달리, 본질적 반성과 실질적 변화를 이끌어 가길 기대한다"고 했다.

내란 특검이 청구한 한덕수 전 국무총리 구속영장이 전날 밤 기각된 것을 두고는 "계엄 사태 속에서 국무위원 일부는 나약했고, 일부는 비겁했으며, 또 다른 일부는 적극 동조했다"며 "그 죄과를 구분하는 일은 복잡하며 그 과정은 방어권이 최대한 보장된 상태에서 진행돼야 한다"고 했다.

정부·여당이 추진 중인 검찰개혁에는 "이재명 대통령은 야당 시절 검찰을 '적대적 권력기관'으로 지목했지만, 집권 이후에는 특수수사 기능의 부재를 아쉬워하고 있을 것"이라고 꼬집었다.

이 대표는 "수년이 지난 공수처조차 제자리를 찾지 못한 현실에서, 검찰을 해체하고 수사청·기소청으로 분리하는 것은 대통령 임기 내 안정적 정착이 사실상 불가능하다"며 "실제로 민주당과 정성호 법무부 장관 사이의 이견이 드러난 것도 같은 맥락"이라고 했다.

그러면서 "더구나 민주당은 수사와 기소 분리를 주장하면서도, 정작 수사와 기소, 공소유지를 모두 담당하는 특검을 세 개나 출범시켰다"며 "민주당의 논리는 민주당의 행동으로 반박된다"고 지적했다.





