KB국민카드, 트래블러스 체크카드 홍콩에디션 출시

문채석기자

입력2025.08.28 10:20

홍콩 관광청과 공동 기획
항공권·호텔·현지할인 혜택

KB국민카드는 홍콩 관광청과 함께 'KB국민 트래블러스 체크카드 홍콩 에디션'을 선보였다고 28일 밝혔다.


카드 플레이트에는 홍콩을 대표하는 복덩이 쌍둥이 판다와 상징물들을 담았다. 강렬한 레드 컬러와 감각적인 글자 표현을 통해 홍콩의 활기찬 분위기와 이국적인 정취를 표현했다.

출시 기념 이벤트도 한다. 다음 달 한 달간 트래블러스체크카드 신규 발급 고객 중 해외 1달러 이상 사용자를 대상으로 추첨을 통해 항공권, 호텔 숙박권, 오션파크 입장권을 준다.


같은 기간 홍콩 현지에서 100만원 이상 이용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 캐세이퍼시픽 왕복 항공권과 호텔 2박 숙박권도 제공한다.


내년 8월까지 매월 해외 이용액이 20만원 이상인 고객을 대상으로 캐세이퍼시픽 홍콩 왕복 항공권을 증정하는 월간 추첨 이벤트도 마련됐다.

현지 놀이시설, 교통할인, 맛집 무료 음료 및 식사 할인 등도 제공한다.


카드 소지 고객은 홍콩에서 오션파크 티켓 할인, 선착순 이심(eSIM) 무료 제공, 호텔·항공권 결제 할인, 클룩을 통한 홍콩 호텔 예약 시 최대 70달러 즉시 할인과 공항철도 AEL 편도 티켓, 빅토리아 피크트램 1+1 구매 혜택, 캐세이퍼시픽 항공권 결제 시 5% 즉시 할인 혜택을 누릴 수 있다.


여기에 홍콩 하얏트 센트릭 호텔, 이스트호텔, 이튼호텔 등 현지 호텔내 레스토랑과 제휴된 현지 맛집에서는 무료 음료와 식사 할인 등 다채로운 혜택도 마련됐다.


카드 발급 및 이벤트 관련 자세한 사항은 KB페이 애플리케이션, 홈페이지, 고객센터에서 확인 가능하다.


KB국민카드 관계자는 "여행지의 매력을 담은 디자인과 실질적인 혜택을 담았다"며 "앞으로도 글로벌 관광 기관과 협업해 고객이 다양한 여행 혜택을 경험하도록 신상품을 계속 선보일 것"이라고 말했다.


KB국민 트래블러스 체크카드는 별도 연회비 없이 해외 및 국내 여행 시 다양한 혜택을 누릴 수 있는 여행 특화 체크카드다. 세계 56종 통화에 외화머니 환전 시 100% 환율우대와 해외 가맹점과 현금자동입출금기(ATM) 이용 시 수수료 면제 혜택을 제공한다.


해외 결제 시 외화머니와 외화계좌 중 원하는 방식으로 실시간 선택해 결제할 수도 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
