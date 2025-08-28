본문 바로가기
[날씨]낮 최고기온 33도…수도권엔 소나기

임춘한기자

입력2025.08.28 07:47

목요일인 28일은 전국에 가끔 구름이 많고, 일부 지역에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.


경남 창원시 성산구 하늘 위로 많은 구름이 보인다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 수도권·강원 중북부 내륙·충청권·전라권 5∼30㎜, 경상권 5∼20㎜, 제주 5∼40㎜이다.

낮 최고기온은 29∼33도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 24.9도, 인천 25.2도, 수원 24.3도, 춘천 23.1도, 강릉 23.8도, 청주 26.1도, 대전 24.1도, 전주 25.0도, 광주 25.0도, 제주 27.2도, 대구 24.3도, 부산 25.6도, 울산 23.0도, 창원 25.3도 등이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼1.0m이다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
