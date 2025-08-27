본문 바로가기
베트남·태국, 태풍 카지키 폭우·산사태…최소 9명 숨져

김진영기자

입력2025.08.27 19:45

태풍 '카지키'가 베트남·태국을 강타하며 일어난 홍수와 산사태로 최소 9명이 목숨을 잃고, 베트남에서만 160만명이 정전 피해를 겪은 것으로 나타났다.


27일(현지시간) AP·블룸버그 통신 등에 따르면 지난 25일 밤 베트남 북부·중부의 응에안성·하띤성에 최대 시속 150km의 돌풍을 동반한 카지키가 상륙, 20cm 가까운 폭우가 쏟아졌다.

EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

이로 인해 곳곳에서 홍수와 산사태가 발생, 7명이 사망하고 1명이 실종됐으며 34명이 부상했다고 베트남 정부가 밝혔다.

또 나무 2만1000여 그루가 쓰러졌고 815㎢ 이상의 논이 물에 잠겨 벼농사를 망친 것으로 파악됐다. 수도 하노이에도 폭우가 쏟아져 가옥 1만여채가 침수 등 피해를 보았고 도로 곳곳이 물에 잠겼다.


이후 카지키는 태국·라오스 방향으로 이동하면서 열대성 폭풍으로 약화했다. 하지만 태국 북서부 치앙마이주에서 카지키가 몰고 온 폭우로 산사태가 발생, 2명이 숨지고 1명이 실종됐다고 현지 매체 방콕포스트가 전했다.


전문가들은 동남아를 세계에서 가장 기후 변화에 취약한 지역 중 하나로 꼽으면서 태풍·폭염 같은 극한 기후 현상의 심화에 경종을 울리고 있다.

최근 세계기상기구(WMO) 보고서에 따르면 지난해 아시아 평균 기온은 1991∼2020년 평균 기온보다 1.04도 높아 관측 사상 최고를 기록하기도 했다. 이로 인해 해수면 온도가 이례적으로 높게 치솟으면서 태풍이 더 많이 생겨나고 위력도 강해지고 있다는 것이다.


미 로언대학 조교수 안드라 가너 박사는 "우리는 이 행성을 데우고 있고, 해수면 온도 역시 높이고 있다"며 "따뜻하게 데워진 바닷물은 허리케인의 핵심 에너지 공급원"이라고 설명했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr
