호남·제주 소상공인 10곳 중 6곳 '5년 못 버텨'

5년 생존율 제주 40.3%·전남 40.2%·광주 37.8%

도·소매업 창업·폐업 최다…광주 폐업률 11.7%

전남 매출 43조6천억·광주 업체당 1억6,600만원

연매출 2천만원 미만 최다…10억 이상은 3% 불과

호남과 제주 소상공인 10곳 중 6곳은 창업 5년을 버티지 못하는 것으로 나타났다.

호남지방통계청이 27일 발표한 ‘호남·제주지역 소상공인 경제 변화상’ 인포그래픽. 호남지방통계청 제공 AD 원본보기 아이콘

호남지방통계청이 27일 발표한 '호남·제주지역 소상공인 경제 변화상'에 따르면 2023년 기준 지역별 5년 생존율은 제주 40.3%, 전남 40.2%, 광주 37.8%, 전북 37.8%로 집계됐다. 1년 생존율은 전남 72.0%, 제주 71.4%, 광주 68.0%, 전북 65.3%로 10곳 중 7곳이 살아남았지만, 5년까지 버티는 사업장은 크게 줄었다.

업종별로는 도매 및 소매업 사업체가 창업과 폐업 모두에서 가장 많았다. 2019∼2023년 창업은 도매 및 소매업, 숙박 및 음식점업, 수리 및 기타 개인 서비스업, 운수 및 창고업, 전기·가스·증기 및 공기 조절 공급업, 부동산업 등이 주를 이뤘다. 같은 기간 폐업 역시 도매 및 소매업이 가장 많았고, 숙박 및 음식점업, 부동산업 순으로 뒤를 이었다.

2023년 기준 소상공인 사업체 수는 전남 26만3,000개, 전북 26만1,000개, 광주 19만4,000개, 제주 12만1,000개였다. 이는 2019년과 비교해 전북이 5만2,000개, 전남 4만8,000개, 광주 2만9,000개, 제주 2만2,000개 각각 늘어난 수치다.

호남지방통계청이 27일 발표한 ‘호남·제주지역 소상공인 경제 변화상’ 인포그래픽. 호남지방통계청 제공 원본보기 아이콘

2023년 소상공인 창업률은 전북이 12.3%로 가장 높았고, 광주(12.1%), 전남(11.5%), 제주(11.2%)가 뒤를 이었다. 폐업률은 광주가 11.7%로 가장 높았으며, 제주(11.1%), 전북(10.5%), 전남(10.3%) 순으로 나타났다.

소상공인 매출액은 전남이 43조6,000억원으로 가장 많았고, 이어 전북 38조6,000억원, 광주 32조1,000억원, 제주 16조4,000억원으로 집계됐다. 사업체당 매출액은 광주가 1억6,600만원으로 가장 높았고, 전남 1억6,500만원, 전북 1억4,700만원, 제주 1억3,600만원 순이었다.

연 매출액 규모를 보면 모든 지역에서 2,000만원 미만 구간이 가장 많았다. 비중은 제주 34.0%, 전남 30.0%, 전북 30.0%, 광주 29.5%였다. 이어 2,000만∼5,000만원 미만, 5,000만∼1억원 미만, 2억∼10억원 미만, 1억∼2억원 미만 순이었으며, 10억원 이상 사업장은 전체의 3% 미만이었다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



