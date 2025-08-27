아시아 광고 심장 부산에 몰려온 AI… 2025 부산국제마케팅광고제 팡파르

'AI-vertising, AI 광고마케팅 시대' 주제

AI가 광고 무대를 흔들고 있다. 부산에서 개막한 '2025 부산국제마케팅광고제'가 인공지능 시대 광고·마케팅의 새로운 장을 열고 있다.

27일 개막한 '2025 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2025)'가 'AI-버타이징(AI-vertising), 인공지능 광고 마케팅 시대'를 주제로 시그니엘 부산과 해운대 일원에서 막을 올렸다.

올해 18회째를 맞은 부산국제마케팅광고제는 아시아 최대 규모이자 국내 유일의 국제 광고제다. 부산시와 문화체육관광부가 후원하고, 부산국제마케팅광고제조직위원회가 주관한다. 전문가 행사는 29일까지 3일간 이어지고 일반인 행사는 오는 9월 19일부터 21일까지 부산근현대역사관 별관에서 열린다.

개막식은 이날 오후 5시 시그니엘 부산에서 열린다. 박형준 부산시장이 조직위원장 자격으로 참석해 축사를 전한다. 업계와 학계 인사들이 대거 자리한다. 현장에선 업계 혁신을 이끈 인물과 단체에 국제명예상과 공로상이 수여된다.

국제명예상은 여성·여아 권익 신장을 이끌어온 유엔여성기구(UN WOMEN)가, 공로상은 국내 광고계 글로벌 위상을 올린 유정근 삼성라이온즈 대표(전 제일기획 사장)가 받는다.

이번 행사의 백미는 콘퍼런스다. 약 40개 세션이 마련돼 글로벌 기업 현직 전문가와 크리에이터들이 AI 시대 광고의 미래를 논의한다. 제일기획 김종현 대표이사 사장은 AI 시대 광고사의 역할을 짚었고 아이리스 월드와이드 북미 총괄 크리에이티브 책임자인 알렉스 아브란치스는 기술을 뛰어넘는 창의성의 전략을 제시한다. 삼성전자 광고모델 김연아는 마케팅 책임자와 함께 무대에 올라 AI 가전 기술을 광고 현장에서 체감한 경험을 들려준다.

신진 광고인을 발굴하는 경진대회도 열기를 더한다. 주니어 광고인 부문 '뉴스타즈'에는 11개국 84명이, 대학생 부문 '영스타즈'에는 9개국 98명이 참여해 30시간 동안 즉석 캠페인을 기획·제작한다. 이들에겐 단순한 경쟁을 넘어 글로벌 전문가 멘토링과 현장 강연이 제공된다. 수상자에게는 실제 광고 집행 기회와 인턴십 기회가 주어진다.

전문가 수상작 187편은 행사 기간 시그니엘 부산 로비에 전시된다. 비즈니스 마켓 홍보 부스에는 3개국 10개사가 참여해 교류의 장을 연다. 일반인 행사인 '크리에이티브 팝업'은 9월에 별도로 열려 수상작 전시와 카피 체험존을 운영하며 대중 참여를 확대한다.

박형준 시장은 "인공지능이 광고·마케팅의 지평을 새롭게 열고 있다"며 "이번 광고제를 통해 AI와 창의성이 결합하는 혁신의 장을 마련하고 부산이 세계적 광고·마케팅 도시로 자리매김하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





