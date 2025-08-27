본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

이주노동자 '지게차 학대' 50대 기사 검찰 송치

호남취재본부 심진석기자

입력2025.08.27 13:21

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

방조 혐의 동료 외국인노동자도 검찰 넘겨져

지게차에 묶여 학대를 당하고 있는 이주노동자 모습. 전남이주노동자네트워크 제공

지게차에 묶여 학대를 당하고 있는 이주노동자 모습. 전남이주노동자네트워크 제공

AD
원본보기 아이콘

이주노동자를 지게차에 묶어 들어 올리는 등 가혹행위를 일삼은 지게차 기사와 이를 보고도 별다른 조치를 취하지 않은 다른 외국인 노동자들이 함께 검찰로 넘겨졌다.


전남경찰청은 특수감금·특수폭행 등 혐의로 50대 지게차 기사 A씨를 검찰에 불구속 송치했다고 27일 밝혔다.

A씨는 지난 2월26일 전남 한 나주 벽돌 제조 공장에서 스리랑카 국적 30대 이주노동자가 B씨를 흰색비닐로 벽돌과 함께 결박해 지게차로 들어 올리는 등 폭행을 한 혐의를 받고 있다.


또 피해자가 가혹행위를 당한 상황을 목격했음에도 이를 방조한 외국인 노동자 B·C씨도 검찰에 넘겨졌다


한편 노동당국은 이 사건과 별개로 A씨가 4년 전 다른 노동자에게 가혹행위를 했다는 피해 진술을 확보해 조사를 진행하고 있다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로 "분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기