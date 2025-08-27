본문 바로가기
국민 64% "벤처기업 긍정적"…대표이미지는 혁신·도전

이성민기자

입력2025.08.27 10:36

시계아이콘00분 49초 소요
벤처기업協 '벤처기업 대국민 인식조사'
'아이디어 발휘' '성장 가능성' 면에서 긍정
한국 경제 신기술·신산업 동력으로 평가
R&D 등 '정부 지원 필요하다' 응답 76%

국민 다수가 벤처기업을 창의적이고 혁신적인 경제 주체로 인식하는 것으로 나타났다. 특히 '도전'과 '아이디어'가 대표 이미지로 꼽히며, 전반적인 인상은 긍정적이라는 응답이 압도적으로 많았다.


벤처기업협회는 창립 30주년을 맞아 지난달 전국 성인남녀 1000명을 대상으로 '벤처기업 대국민 인식조사'를 실시한 결과, 응답자의 63.8%가 벤처기업에 대해 긍정적 이미지를 갖고 있었다고 27일 밝혔다. 부정적 평가는 3.5%에 그쳤다.

벤처기업 이미지. 벤처기업협회

응답자들이 연상한 대표 단어는 '기술' '혁신' '스타트업' '도전' '아이디어'였으며, 이미지 조사(1·2순위 합산)에서는 '창의적이다'(46.5%)가 가장 많았다. 이어 '혁신적 기술 중심 성장'(39.3%), '도전적이다'(36.1%) 순으로 집계됐다.


전체 응답자의 39.6%는 지인에게 벤처기업 취업이나 창업을 추천할 의향이 있다고 답했고 이유로는 '자신의 아이디어·역량 발휘'(46.5%), '높은 성장 가능성'(38.4%), '다양한 경험 축적'(30.1%) 등이 꼽혔다. 반대로 추천하지 않는 이유로는 '낮은 생존율·불안정성'(67.4%)이라는 답변이 가장 많았다.

벤처기업 취창업 추천 이유. 벤처기업협회

벤처기업이 한국 경제에 끼치는 영향력 점수의 경우 전 항목에서 60점 이상을 기록했으며 특히 '신기술 개발 및 기술혁신'(72.6점), '미래 성장동력 창출'(71.3점), '신산업 개척'(70.6점) 등 주요 항목이 70점을 넘기며 높은 점수를 받았다.


대기업과 비교하면 '혁신성'(70.9점), '직무환경'(70.3점), '성장성'(70.1점)이 우수하다는 인식이 많았다. 반면 '안정성'과 '국가 경제 기여' 측면에서는 대기업이 앞선다고 응답했다.

벤처기업 육성을 위한 정부 지원 필요성에는 응답자의 75.7%가 '필요하다'고 답했다. 지원 분야로는 '연구·개발(R&D) 지원'(26.1%)이 가장 높았으며 '규제 완화'(16.4%), '자금 조달'(14.1%), '창업 지원'(13.2%) 등이 뒤를 이었다.


송병준 벤처기업협회장은 "국민 다수가 벤처기업을 산업 발전의 중요한 동력으로 인식하지만 여전히 '불안정한 창업' '고위험 투자처'라는 인식이 있다"며 "지속 가능한 성장을 위해 벤처기업에 대한 사회적 인식을 제고하고, 다양한 정책적 지원과 민간 협력을 통해 벤처기업에 우수 인력이 유입돼야 한다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
