본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]'OLED 리사이클링 매출 성장 기대' 에스켐, 9.81%↑

김대현기자

입력2025.08.27 09:35

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

OLED(유기발광다이오드) 소재 리사이클링 사업과 함께 가파른 실적 성장이 예상되는 에스켐 의 주가가 강세다.


27일 오전 9시18분 기준 에스켐은 전 거래일보다 570원(9.81%) 오른 6380원에 거래됐다.

하나증권은 이날 에스켐에 대해 "OLED(유기발광다이오드) 소재 리사이클링 사업 확대로 가파른 실적 성장이 예상된다"고 평가했다. 최재호 하나증권 연구원은 "에스켐의 OLED 리사이클링(RC) 매출액은 2022년 9억원에서 지난해 75억원으로 급증했다"며 "올해는 102억원, 내년엔 250억원까지 확대될 것"이라고 전망했다.

[특징주]'OLED 리사이클링 매출 성장 기대' 에스켐, 9.81%↑
AD
원본보기 아이콘

OLED 소재 리사이클링은 디스플레이 제조 과정에서 약 80%가 버려지는 OLED 유기소재를 에스켐이 회수해 정제한 뒤 다시 고객사에 공급하는 사업이다. 리사이클 소재는 기존 소재 원가의 약 10% 수준으로 고객사의 원가 절감 효과가 크다.


최 연구원은 "글로벌 디스플레이 업체들이 패널 수율 개선과 가격 경쟁력 확보를 위해 OLED 소재 리사이클링 품목을 지속 확대하고 있다"며 "에스켐이 지난 6월 약 40억원을 투자해 OLED 소재 리사이클링 전용 라인 생산능력을 확대한 것도 이런 수요 증가에 대응하기 위한 것"이라고 설명했다.


그러면서 "OLED 리사이클 소재 품목 확대와 공급이 본격화되면서 내년 매출액 503억원(올해 대비 84.9% 증가), 영업이익 96억원(432.2% 증가)을 기록할 것"이라며 "가파른 실적 성장을 기반으로 밸류에이션 리레이팅 요소가 충분하다"고 덧붙였다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령에 '질타' 받더니…야간근무 8시간 제한·3조3교대 도입하는 SPC 李대통령에 '질타' 받더니…야간근무 8시간 제한·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기