CJ제일제당, 크림서 '스팸 골드바' 출시…1000개 한정 수량

27일 오후 6시부터 선착순 판매

'골든 티켓' 당첨된 20명에겐 골드바 1돈 증정

CJ제일제당 이 MZ세대를 겨냥해 한정판 거래 플랫폼 '크림(KREAM)'과 손잡고 스팸 리미티드 에디션을 선보인다.

CJ제일제당은 '스팸 골드바 에디션'을 크림에서 처음으로 출시한다고 27일 밝혔다. 크림은 한정판 스니커즈 등 일명 '레어템(희귀한 제품)'을 거래하는 플랫폼이다. CJ제일제당은 국내 식료품 업계 최초로 크림에 입점하게 됐다.

'스팸 골드바 에디션'은 '골드바' 모양의 종이상자 6개로 구성됐으며, 각 상자 안에는 황금색 라벨의 스팸이 들어있다. 실제 골드바와 비슷한 크기와 디자인으로 고급스러운 분위기를 한층 더해 이색적이면서도 특별한 선물을 찾는 소비자들에게 인기를 끌 것으로 기대된다.

이번 '스팸 골드바 에디션'은 크림에서 27일 오후 6시부터 1000개 한정으로 선착순 판매된다. 크림 홈페이지나 앱을 통해 한 사람이 10개까지 구매할 수 있다. 판매 수량 가운데 20개에는 '골든 티켓'이 포함되어 있는데, 이 티켓을 손에 넣은 행운의 고객은 약 70만원 상당의 실제 골드바(1돈)를 받을 수 있다.

CJ제일제당은 이번 한정판 스팸 출시를 통해 MZ세대에 더 가까이 다가간다는 방침이다. 크림에서의 발매를 시작으로 인공지능(AI)을 활용해 제작한 바이럴 콘텐츠와 제품 체험을 위한 프리미엄 시딩 키트 등 다양한 방식으로 젊은 소비층에게 차별화된 경험을 제공할 계획이다.

CJ제일제당 관계자는 "'한정판'에 열광하는 MZ세대를 사로잡기 위해 크림에서의 한정 수량 발매를 기획하게 됐다"며 "'스팸 골드바 에디션'이 고객들에게 황금 같은 추억이 되길 기대한다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



