본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

순천시청 소프트테니스팀, 전국무대 빛낸 '투혼'

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.26 15:28

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

금메달 2·동메달 1 쾌거…저력 과시
27일 '한국실업 추계연맹전' 출전 예정

순천시청 소프트테니스팀은 지난 18~25일 옥천 소프트테니스장에서 열린 국무총리기 전국소프트테니스대회와 2025 전국 소프트테니스 종별선수권대회에서 금메달 2개, 동메달 1개를 획득했다. 순천시 제공

순천시청 소프트테니스팀은 지난 18~25일 옥천 소프트테니스장에서 열린 국무총리기 전국소프트테니스대회와 2025 전국 소프트테니스 종별선수권대회에서 금메달 2개, 동메달 1개를 획득했다. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 순천시청 소프트테니스팀이 전국을 무대로 다시 한번 저력을 입증했다. 제61회 국무총리기 전국소프트테니스대회와 2025 전국 소프트테니스 종별선수권대회에서 금메달 2개, 동메달 1개를 획득하는 투혼을 발휘했다.


지난 18~25일 옥천 소프트테니스장에서 열린 이번 대회에는 전국 60여개 팀, 500여명의 선수가 참가해 치열한 승부를 펼쳤다.

순천시청 팀은 이번 대회에서 남자 개인복식 류태우·이하늘 조가 순창군청을 상대로 4대 2 승리를 거두며 금메달을 차지했다. 또 단체전에서도 값진 동메달을 추가했다.


이어 열린 종별선수권대회에서도 류태우·임민호 조가 대전 동구청을 4대 1로 제압하며 또 하나의 금메달을 보탰다. 이로써 순천시청 팀은 이번 두 대회에서 금 2·동 1개를 획득하는 성과를 거두며 확실한 경쟁력을 과시했다.


노관규 시장은 26일 "이번 성과는 선수와 지도자의 노력이 빚어낸 값진 결실이다"며 "앞으로 국내외 무대에서 더욱 눈부신 활약을 이어가길 기대한다"고 말했다.

순천시청 소프트테니스팀은 오는 27일부터 내달 2일까지 순창에서 열리는 '2025 한국실업 추계연맹전'에 출전할 예정이다. 이미 전국대회에서 입증한 기량을 바탕으로, 이번 대회에서도 금빛 행진을 이어갈 수 있을 것으로 기대가 모아지고 있다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기