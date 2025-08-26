내년 11월 서울서 세계회계사대회 개최

한국공인회계사회·국제회계사연맹 공동 주최

한국공인회계사회는 국제회계사연맹(IFAC)과 함께 내년 11월 17~20일 나흘간 서울에서 세계회계사대회(WCOA)를 공동 주최한다고 26일 밝혔다.

세계회계사대회는 각국 회계사 단체 대표들의 교류를 통해 글로벌 회계 커뮤니티를 강화하는 전 세계 회계사들을 위한 대표 행사다. 내년 서울에서 열리는 대회는 격년(2년)제로 전환된 이후 처음 열리는 행사로, 현장 참석은 사전 초청된 국내외 주요 인사들로 제한된다. 회계사를 포함해 회계·재무 및 관련 분야에 관심 있는 일반인들은 온라인으로 참여할 수 있다.

현장 참가자는 본회의 세션, 패널 토론, 각 분야 전문가들의 강연, 네트워킹 프로그램 등에 참여할 수 있다. 참석 대상으로는 국제회계사연맹(IFAC) 회원단체의 임직원과 위원 등 주요 인사, 회계법인 대표, 기준제정기구, 규제기관 및 정부 관계자, 다자·개발기구, 기업 및 투자자 등 다양한 이해관계자가 포함된다. 한국공인회계사회와 국제회계사연맹(IFAC)은 서울대회에서 수준 높은 행사 운영을 통해 의미 있는 교류가 이뤄지도록 긴밀히 협력해 나갈 예정이다.

최운열 한국공인회계사회 회장. 한국공인회계사회

최운열 한국공인회계사회 회장은 "서울이 WCOA 2026 개최지로 선정돼 매우 기쁘다"며 "이번 대회는 회계·감사·지속가능성은 물론 AI 기반 디지털 혁신의 도전과 기회에 대해 심도 있게 논의하는 장이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "한국공인회계사회는 프로그램 기획부터 현장 운영에 이르기까지 국제회계사연맹(IFAC)과 긴밀히 협력해 모든 참가자에게 수준 높은 경험과 큰 만족을 제공하겠다"며 "대회 기간 중 참가자들이 서울의 다채로운 문화와 역동적인 혁신 생태계를 생생히 체험하고, 인사이트도 얻어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

리 화이트 IFAC CEO는 "서울은 역동적이고 혁신적인 국제도시이자 WCOA 2026의 이상적인 개최지"라며 "이번 대회가 회계전문직의 지속적인 발전과 변화 대응, 글로벌 협력의 중요성을 함께 조망하는 자리가 될 것"이라고 말했다.

한편, 국제회계사연맹(IFAC)은 세계 각국의 회계사 단체가 회원으로 참여하는 국제기구로, 회계전문직의 국제적 협력과 공익 실현을 이끌고 있다. 각국의 회계사 단체는 윤리와 전문성을 핵심 가치로 삼아 국제적으로 인정받는 활동을 수행하며, IFAC과 함께 지속적인 발전과 혁신 추구, 의견 공유, 사회적 책임을 다하는 공익활동 수행 등 회계 전문직의 미래를 발전시키는 데 앞장서고 있다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



