전북도, 내년 청년창업 '스마트팜 패키지' 지원

내달 26일까지 접수…23개소 101억 투입

전북도가 내달 26일까지 청년창업농을 대상으로 스마트팜 조성비 70%를 지원하는 '2026년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업' 신청·접수를 받는다.

25일 도에 따르면 이 사업은 전북에 정착하려는 청년 농업인에게 시설하우스, ICT 장비 등 시설원예 스마트팜 일체를 지원해 가족 단위의 농촌 정착과 즉각적인 농업 경영을 유도한다.

내년도에는 23개소에 101억원을 투입하며, 개소당 4억4,000만원을 지원한다. 지원 대상은 전북 청년창업보육센터 수료(예정)자와 시군 우수 청년 농업인 등이다.

도는 시설 지원 등을 통해 스마트팜에 도전하는 타시도 청년농의 지속적인 유입과 안정적인 정착을 도모할 계획이다. 도내 우수 청년농의 유출을 방지하고, 사업 대상자 선정된 시점부터 농업경영이 안정화될 때까지 체계적인 사후관리 프로그램도 병행한다.

특히 단순 보조 사업에 그치지 않고 농촌 고령화 현실 속에서 청년농업인들이 공감할 수 있는 정기 모임을 마련해 상생 프로그램을 운영할 예정이다.

참여 희망자는 해당 시·군에 신청서와 구비서류를 갖춰 제출하면 되며, 서류 및 대면 평가를 거쳐 오는 11월 중 최종 선정자를 결정된다.

선정된 청년창업농은 스마트팜 조성에 앞서 전문가 컨설팅을 받아 시설 운영 노하우와 재배작물 선택, 유통전략 등을 익혀야 한다. 지역사회 적응을 위한 리더십 교육과 갈등관리 교육 등도 이수해야 한다.

민선식 도 농생명축산식품국장은 "스마트농업 확산은 인구소멸과 고령화로 인한 농업의 현실적인 위기를 극복하는 가장 확실한 정책"이라며 "다양한 스마트팜 확산 정책 추진으로 농촌에 청년이 돌아올 수 있도록 지속해서 청년 스마트팜에 집중적으로 투자하겠다"고 말했다.

한편, '청년창업 스마트팜 패키지 지원사업'은 2022년부터 지방소멸대응기금으로 추진 중이며, 그동안 총 67개소를 지원했다.





