안산시, 한양대 에리카에 '영재교육센터' 개소

정두환기자

입력2025.08.25 09:21

지역사회 연계 로봇·AI·기초과학 인재 육성

경기도 안산시는 지난 23일 한양대학교 에리카(ERICA) 컨퍼런스홀 중강당에서 '한양대학교 에리카 영재교육센터' 개소식을 개최했다고 25일 밝혔다.

23일 한양대학교 에리카에서 개최된 영재교육센터 개소식에서 이민근 안산시장 등 참석자들이 신입생들과 함께 입학을 축하하고 있다. 안산시 제공

23일 한양대학교 에리카에서 개최된 영재교육센터 개소식에서 이민근 안산시장 등 참석자들이 신입생들과 함께 입학을 축하하고 있다. 안산시 제공

행사에는 이민근 안산시장, 박태순 안산시의회 의장, 이흥업 안산인재육성재단 대표, 백동현 한양대 에리카 부총장, 박경호 과학영재교육센터장, 신규식 로봇·AI영재교육센터장, 신입생과 학부모 등 200여 명이 참석했다.


백동현 부총장은 "센터는 기초과학과 로봇·AI 분야에 열정을 가진 학생들이 잠재력을 발휘할 수 있는 공간"이라며 "우수한 교수진과 교육 인프라를 바탕으로 학생들이 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 했다.

이민근 시장은 "앞으로도 다방면의 인재들이 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 교육 인프라 확대와 창의 융합 교육 프로그램 개발을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.


앞서 시는 지난 3월에는 고려대학교 안산병원에 영재교육센터를 설립해 운영 중이다. 시는 영재교육센터가 지역의 우수 인재를 조기 발굴하고 지역사회와 연계한 창의 융합형 인재 양성의 거점으로 자리매김할 수 있도록 지원한다는 방침이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
