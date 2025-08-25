농협은행, '농어촌 ESG 실천인정제' 기업 대출 우대금리

0.3%포인트 우대

NH농협은행이 농림축산식품부, 해양수산부, 대·중소기업·농어업협력재단이 공동 주관하는 '농어촌 환경·사회·지배구조(ESG) 실천인정제' 인정기업 및 기관에 대출 우대금리 혜택을 제공한다고 25일 밝혔다.

'농어촌 ESG 실천인정제'는 민간기업, 공공기관 등이 추진한 농어촌 ESG 활동에 대해 33개 지표와 가점 항목을 평가해 인증하는 제도로 선정된 기업·기관·단체에는 정부 포상, ESG 종합상담, 우수사례 홍보 등 혜택이 제공된다.

농협은행은 '농어촌 ESG 실천인정제' 인정기업·기관의 ESG기업대출 취급 시 최대 0.3%포인트 우대금리를 제공해 농어촌의 지속가능한 발전을 뒷받침한다.

강태영 농협은행장은 "우리나라의 지속성장에는 농어촌의 균형 발전이 필수요소"라며 "농어촌과의 상생협력에 앞장서는 기업을 위한 서비스 및 상품 등 혜택을 지속 강화해나갈 것"이라고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



