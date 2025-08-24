본문 바로가기
대통령실

미국으로 떠나는 강훈식 비서실장 "한 사람이라도 더 설득하려면 가야"

송승섭기자

입력2025.08.24 10:23

일본·미국 순방에 나서는 이재명 대통령이 23일 성남 서울공항에서 환송 나온 강훈식 비서실장관 인사하고 있다. 연합뉴스

일본·미국 순방에 나서는 이재명 대통령이 23일 성남 서울공항에서 환송 나온 강훈식 비서실장관 인사하고 있다. 연합뉴스

강훈식 대통령실 비서실장은 24일 미국으로 출국하며 "한 사람이라도 더 만나고 한마디라도 더 설득할 수 있다면 당연히 가야 된다고 생각한다"고 말했다.


강 비서실장은 이날 인천국제공항에서 취재진과 만나 "민관이 힘을 합쳐서 한미 정상회담의 성공을 뒷받침하기 위해 모든 노력 다 하고 있다"며 이같이 밝혔다. 또 강 비서실장은 "이번 한미정상회담의 성공 대단히 중요하다"고 강조했다. 구체적인 출국 사유는 "돌아와서 설명할 기회가 있을 것"이라고 설명했다.

앞서 위성락 국가안보실장은 지난 22일 용산 대통령실에서 기자간담회를 통해 "(강 비서실장이) 미국에서 협의할 별도 일정이 있다"고 얘기한 바 있다. 대통령실의 비서실장이 정책실장 및 안보실장과 함께 모두 해외로 나가는 것은 이례적인 일이다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
