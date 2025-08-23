프로야구, 2년 연속 1000만관중 돌파…4개 구장 매진

587경기 만에 1000만 관중

최소 경기 신기록

한국프로야구가 2년 연속 1000만관중을 끌어모았다.

23일 한국야구위원회(KBO)는 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 대구(키움 히어로즈·삼성 라이온즈, 2만4000명), 창원(롯데 자이언츠·NC 다이노스, 1만7983명), 광주(LG 트윈스·KIA 타이거즈, 2만500명), 대전(SSG 랜더스·한화 이글스, 1만7000명) 경기가 매진됐다고 발표했다.

전날까지 998만7273명의 관중을 모은 KBO리그는 이날로 통산 두 번째이자 지난해(1088만7705명)에 이어 2년 연속 1000만관중 입장 기록을 세웠다.

최소 경기 1000만관중 기록(587경기)도 깼다. 지난해엔 671경기 만에 1000만 관중을 넘겼다. 올해 프로야구는 역대 최소 경기 500만(294경기), 600만(350경기), 700만(405경기), 800만(465경기), 900만(528경기) 관중 기록을 모두 깼고, 최소 경기 1000만관중 기록까지 달성했다.

1982년 시작된 한국 프로야구는 2011년 600만관중, 2012년 700만관중을 모았고, 2016년 800만관중 시대를 열었다. 이후 900만관중 돌파에 실패하다가 지난해 한국 프로스포츠 사상 첫 1000만관중 시대를 열었다.

올해엔 LG와 한화, 롯데 등 전국구 인기 팀들이 상위권 경쟁을 펼치고 중위권 싸움이 치열해지면서 흥행세가 보다 짙어졌다. 현재 추세대로면 올해 KBO리그는 사상 첫 1200만 관중까지도 넘어설 가능성도 제기된다.





