빙그레, 서주와 '메로나 포장' 소송서 승소

빙그레가 자사 '메로나' 포장 디자인을 모방했다며 서주를 상대로 제기한 소송에서 이겼다. 지난해 1심에서 패소한 뒤 항소 끝에 결과를 뒤집은 것이다.

22일 빙그레에 따르면 서울고법 민사5-2부(김대현 강성훈 송혜정 고법판사)는 지난 21일 빙그레가 서주를 상대로 낸 부정경쟁행위 금지 등 청구 소송에서 원고 승소 판결했다.

빙그레 메로나(위), 서주 메론바

빙그레는 2023년 서주가 내놓은 '메론바' 포장이 메로나와 지나치게 비슷해 소비자들이 혼동할 수 있다며 소송을 냈다. 하지만 지난해 9월 1심 재판부는 서주의 손을 들어줬다. 이에 빙그레는 곧바로 항소했다. 회사는 메로나 포장이 오랜 기간 소비자에게 각인된 독창적 이미지라는 점을 강조했다. 또 소비자 조사 결과 제품명까지 명확히 기재돼 있음에도 불구하고 실제 구매 과정에서 혼동이 수없이 확인됐다고 주장했다.

재판부는 빙그레의 이런 주장을 받아들였다. 빙그레 측은 "법원이 메로나 포장이 오랜 기간의 투자와 노력으로 얻은 주지성을 인정한 것으로 본다"며 "서주 메론바 포장이 소비자 혼동을 불러올 만큼 유사하다는 판단도 내려진 것 같다"고 말했다.

메로나는 1992년 처음 출시돼 '국민 아이스크림'으로 자리 잡았다. 서주의 메론바는 20년 늦은 2014년에 시장에 나왔다. 빙그레 측은 "K아이스크림의 대표 제품인 메로나의 브랜드 보호를 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



