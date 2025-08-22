화성시 "동탄 트램, 공사비 현실화해 재입찰"

6114억→6834억원으로 증액

경기도 화성시가 지난 4월과 5월 잇따라 사업자 선정이 무산됐던 동탄 도시철도(동탄 트램)의 공사비를 올려 재입찰한다.

화성시는 "동탄 트램 입찰과 관련해 제기된 일부 우려에 대해 전문가 검토와 시민 의견 수렴을 거쳐 보다 안정적인 방식으로 사업을 재추진 중"이라고 22일 밝혔다.

화성 동탄트램 조감도. 화성시는 두 차례 유찰된 동탄 트램의 공사비를 11.8% 증액해 재입찰에 나선다. 화성시 제공

시는 이번 재입찰에서는 물가와 원가 상승 요인을 반영한 원가계산 용역 결과에 따라 공사비를 6114억원에서 6834억원으로 11.8% 증액했다.

앞서 시는 지난달 25일 전문가와 시민대표가 참여한 자문회의에서 용역 결과에 따른 공사비 조정의 타당성과 적정성에 대한 검증을 진행했다. 자문회의에서는 공사비 조정이 전반적으로 적정하다고 평가하면서도, 유찰을 방지하기 위해 입찰 조건에 일정 수준의 유연성을 확보할 필요가 있다고 평가했다.

43개월의 공사 기간이 짧다는 일부 우려에 대해서는 "해당 기간은 시 기술자문위원회의 적정성 심의를 거친 결과로, 불필요한 기간 연장 없이 효율적인 공정관리를 통해 적기 개통을 추진하겠다"는 것이 시의 입장이다.

시는 "공사 중 교통처리 계획과 교통영향 분석을 바탕으로 단계별 시공계획을 수립하고, 시공 중에도 안전 확보와 교통 흐름 유지를 병행하겠다"고 덧붙였다.

정명근 화성시장은 "동탄트램은 단순한 교통시설이 아니라 시민의 생활 편의와 지역 교통체계를 혁신할 핵심 인프라"라며 "재입찰을 신속히 마무리하고 내년 상반기 우선시공 구간 착공에 나서겠다"고 말했다.





