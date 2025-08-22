"미 상무부, TSMC·마이크론 지분 확보 검토 안해"

WSJ, 미 당국자 인용해 보도

TSMC·마이크론 대미 추가 투자 계획 밝혀

도널드 트럼프 미국 행정부가 반도체법(CHIPS Act)에 따른 보조금을 주는 대가로 이들 기업의 지분을 확보하는 방안을 검토 중이지만 미국 투자를 늘리고 있는 대형 업체들에 대해선 지분을 확보할 계획이 없다고 월스트리트저널(WSJ)이 21일(현지시간) 보도했다.

트럼프 행정부 한 관계자는 이날 WSJ에 상무부가 미국 내 투자를 확대하고 있는 대만 TSMC와 같은 기업들의 지분을 보유하는 방안을 검토하고 있지 않다면서 반면 투자 약속을 늘리지 않고 있는 기업들은 보조금을 받는 대가로 지분을 제공할 필요가 있을 수도 있다고 말했다. 이 관계자는 "상무부는 TSMC와 마이크론의 지분 확보를 검토하고 있지 않다"고 했다.

WSJ는 "하워드 러트닉 미 상무장관은 반도체법에 따른 보조금을 받는 기업들에 미국 내 총투자를 늘리도록 요청해왔으며, 이를 통해 미국 납세자들에게 더 유리한 조건을 협상하려는 입장"이라고 전했다.

전임 조 바이든 행정부 시기인 지난해 12월 미 상무부는 반도체법에 따라 TSMC 66억달러(약 9조2000억원), 마이크론 62억달러(약 8조6000억원), 삼성전자 47억5000만달러(약 6조6000억원) 등의 보조금을 지급하기로 했다. 보조금은 제조시설 등 이들 기업이 약속한 미국 내 투자 규모에 따라 정해졌고 프로젝트 이행에 따라 순차적으로 지급되는 구조다. 다만 TSMC와 마이크론은 트럼프 행정부 출범 이후 추가 대미 투자 계획을 밝힌 바 있어 WSJ 보도대로라면 보조금 지급에 따른 지분을 제공하지 않아도 된다.

앞서 러트닉 장관은 지난 19일 반도체법에 따른 보조금을 활용해 인텔의 지분 확보를 시도하고 있다고 밝혔다. 러트닉 장관은 "전임 바이든 행정부는 인텔, TSMC, 모든 기업에 그냥 돈을 줬다"며 "트럼프 대통령은 이를 '돈을 주려면 지분을 원한다. 돈을 주려면 그 이익의 일부를 원한다'고 바꾸고 있다"고 말했다. 그의 이런 발언은 트럼프 행정부가 인텔뿐 아니라 TSMC와 삼성전자 지분을 인수할 가능성에 대한 업계 우려를 증폭시켰다.

TSMC 경영진은 미국 행정부가 보조금의 대가로 지분을 요구할 경우 보조금을 반환하는 방안에 대해 예비적 논의를 했다고 익명의 소식통들이 전했다. TSMC는 대미 투자에서 미국 정부의 보조금에 크게 의존하지 않는 상황인 것으로 전해졌다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



