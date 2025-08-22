광주 대학병원, 하반기 전공의 상당수 복귀 전망

전공의 의사. 아시아경제 DB AD 원본보기 아이콘

광주지역 상급종합병원인 전남대학교병원과 조선대학교병원의 하반기 전공의 모집에 상당수가 지원했다.

22일 의료계에 따르면 전날 원서접수를 마친 전남대병원 하반기 전공의 모집 지원율이 인턴, 레지던트 각각 63%로 집계됐다. 전남대병원은 인턴 108명, 레지던트 281명 등 총 389명을 모집한다.

같은 날 접수를 마친 조선대병원도 지원율이 인턴, 레지던트 합산 76%에 달했다. 조선대병원 전공의 모집 정원은 인턴 35명, 레지던트 124명 등 총 159명이다.

다만, 각 대학병원은 전공과목별 지원 현황 등 세부 내용은 공개하지 않기로 했다.

한 대학병원 관계자는 "상반기 전공의 공백에 따라 하반기엔 평소보다 많은 인원을 모집하고 있다"며 "전공의들의 복귀 움직임이 보이고 있다. 추가 선발 계획이 나오면 모집을 이어갈 방침이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



