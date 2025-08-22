본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

엔비티, '원조 23번지 남산돈까스' 홈쇼핑서 3연속 완판 달성

유현석기자

입력2025.08.22 09:43

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

종합 포인트 플랫폼 운영 기업 엔비티 의 커머스 신사업이 연이은 성과를 내보이고 있다.

엔비티, '원조 23번지 남산돈까스' 홈쇼핑서 3연속 완판 달성
AD
원본보기 아이콘

엔비티는 지난 6월부터 홈쇼핑 판매에 돌입한 '원조 23번지 남산돈까스'가 지난 6월과 7월 방송에 이어 최근 3번째 완판 기록을 달성했다고 22일 밝혔다. 회사 측은 특히 이번 8월 홈쇼핑 판매치는 목표 대비 110%를 초과 달성하며 성과를 입증했다고 설명했다.


'원조 23번지 남산돈까스'는 엔비티가 자체 기획부터 유통까지 전 과정을 주도한 첫 커머스 사업 사례다. 엔비티는 이번 성과에 대해 '원조 23번지 남산돈까스' 제품 브랜드의 역사성과 상징성을 콘텐츠로 풀어낸 기획 전략을 중심으로, 홈쇼핑 채널에 최적화된 스토리텔링 기반 콘텐츠와 마케팅이 소비자의 반응을 끌어냈다고 설명했다.

첫 상품부터 판매 호조세를 기록 중인 만큼, 엔비티는 커머스 신사업 확대도 계획 중이라고 전했다. 올 하반기 홈 케어(Home Care) 및 식음료(Food & Beverage) 카테고리 제품을 순차적으로 론칭하고, 제품 라인업 확대를 통해 커머스 포트폴리오를 다각화해 간다는 전략이다. 제품 라인업 확장 이후, 자체 운영 중인 1천만 월간 활성 이용자 수(MAU)를 보유 중인 리워드 플랫폼과 연계를 통해 온·오프라인 통합 마케팅 전략도 전개해 갈 예정이다.


엔비티 관계자는 "엔비티의 브랜드 및 고객 경험을 기반으로 소비자 니즈를 겨냥하는 상품 기획에 집중해 왔던 노력이 실질적인 성과로 이어졌다"며 "엔비티의 커머스 사업은 주력 사업 부문인 리워드 플랫폼 연계를 넘어 신성장 사업으로 준비 중인 스테이블코인 기반 유틸리티 플랫폼 진화를 위한 핵심 기반으로 자리매김할 것"이라고 전했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌린 범죄조직 총책 송환 대기업 회장·연예인도 당했다…계좌서 380억 빼돌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화

강경화 vs 김현종의 엇갈린 운명

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

"李 대통령, 중국이냐 미국이냐 어느 편에 설지 정해야"…친트럼프 인사 주장

"막내딸 낳아줘서 고마워" 방송서 대리모에 감사인사 전한 여배우

폭염으로 열차 지연 0→67건 '폭증'…보상은 없었다

李 지지율 2주 연속 하락해 56%…'경제전망 대선 전 수준으로'

새로운 이슈 보기