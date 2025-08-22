[특징주]트럼프, 우크라이나 공격 지원 시사…방산주 강세

22일 방산주가 강세다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나의 러시아 공격 지원을 시사하면서다.

이날 오전 9시37분 기준 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 879,000 전일대비 45,000 등락률 +5.40% 거래량 127,053 전일가 834,000 2025.08.22 10:43 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피신용미수대환, 저가매수 자금을 연 4%대 최저금리로! 신청 당일 OK! 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일 대비 4만1000원(4.92%) 오른 87만5000원에 거래되고 있다.

이외 LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 525,000 전일대비 29,500 등락률 +5.95% 거래량 107,257 전일가 495,500 2025.08.22 10:43 기준 관련기사 대한항공-LIG넥스원, '1.8조' 한국형 전자전기 개발 출사표힘빠진 방산株, 잘나가던 ETF도 부진스탁론, 4%대 최저금리 상품과 DSR 무관 상품 모두 준비! 지금 바로 문의 전 종목 시세 보기 close (5.75%), 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 182,500 전일대비 8,700 등락률 +5.01% 거래량 543,278 전일가 173,800 2025.08.22 10:43 기준 관련기사 [르포]"1500마력 질주하는 K2 전차…생산력 앞세운 K방산의 현장"코스피, 주도주 부재에 각종 악재까지…반등은 언제쯤연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다 전 종목 시세 보기 close (4.60%), 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 53,700 전일대비 2,600 등락률 +5.09% 거래량 742,513 전일가 51,100 2025.08.22 10:43 기준 관련기사 [특징주]트럼프·푸틴 회담에 종전 기대↑…국내 방산주 급락10대그룹 시총 증가율 1위는 한화…관세가 바꾼 증시 지형[클릭e종목]"한화시스템, 단기 실적 흔들려도 장기적으로 필수 투자처" 전 종목 시세 보기 close (3.72%), 삼양컴텍 삼양컴텍 484590 | 코스닥 증권정보 현재가 15,960 전일대비 2,680 등락률 +20.18% 거래량 7,523,199 전일가 13,280 2025.08.22 10:43 기준 관련기사 성장 모멘텀 충분한데 단기 조정? 화장품株 저가매수 노려볼 만화장품株, 글로벌 입지 확대 속 단기 조정… 중장기 투자 기회로 부각?[특징주]삼양컴텍, 코스닥 상장 첫날 따블 '터치' 전 종목 시세 보기 close (19.13%), 센서뷰 센서뷰 321370 | 코스닥 증권정보 현재가 1,411 전일대비 102 등락률 +7.79% 거래량 4,519,512 전일가 1,309 2025.08.22 10:43 기준 관련기사 [특징주]센서뷰, 퀄컴 mmWave 독점공급 '기술력'앞세워 프로브카드 양산 기대[클릭 e종목]"센서뷰, AI·자율주행 성장 수혜"[특징주]센서뷰, 이재용 AI·자율주행 기반기술 6G '선점' 전 종목 시세 보기 close (9.09%) 등 관련 종목들이 상승 중이다.

트럼프 대통령은 21일(현지 시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "침략국을 공격하지 않고 전쟁에서 이기는 것은 불가능하지는 않더라도 매우 어렵다"고 적었다.

그러면서 "스포츠로 치면 환상적인 수비진을 갖췄지만 공격은 허용되지 않는 훌륭한 팀과 같다. 승리할 확률이 없다"며 "우크라이나와 러시아의 경우도 마찬가지다"고 밝혔다.

침략국은 러시아를 지칭한 것으로 보이며, 우크라이나가 반격하지 않고는 전쟁에서 이기기 힘들다는 주장을 에둘러 표현한 것으로 보인다.

러시아-우크라이나 휴전 협상 지연이 전망되면서 방산주에 투자자들의 관심이 커진 것으로 보인다.

또 증권가에서 글로벌 무기 수요 증가 추세가 지속될 것이란 전망을 내놓은 점도 투심을 이끌었다.

이재광 NH투자증권 연구원은 이날 '평화는 아직 가까이 오지 않았다'는 보고서에서 "휴전된다고 해도 글로벌 무기 수요 증가 추세 지속될 것"이라고 분석했다.

이어 "방산주 하락은 저가 매수의 기회로 활용할 것을 권고한다"며 "일단 휴전 협상 자체가 쉽지 않은 일인데, 만약 된다고 하더라도 정황상 러시아의 요구가 많이 관철돼 이루어질 가능성이 높다"고 진단했다.

휴전이 이루어지더라도 러시아의 영토 확장이라는 본질적인 안보 위협이 해소되지 않는 휴전이 될 가능성이 높으므로 유럽의 무기 수요 감소로 이어지지 않을 것이라는 판단이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



