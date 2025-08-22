창원특례시 회원구 구암2동, '제5회 주민총회' 성황리 열어

경남 창원특례시 마산회원구 구암2동은 행정복지센터 3층 대강당에서 '제5회 구암2동 주민총회'를 열고 내년도 주민자치사업 5건을 확정했다.

지난 21일 열린 총회는 단순한 회의 형식을 넘어, 라인댄스·난타 등 주민자치 프로그램을 활용한 4개 팀의 신나는 식전 공연과 서예 작품 전시가 어우러져 문화와 주민 참여가 함께하는 축제의 장으로 꾸며졌다. 또한 지역구 의원, 자생단체 회원, 주민 등 150여명이 함께해 성황을 이뤘다.

총회에서는 올해 주민자치회 활동을 돌아본 뒤, 사전·현장 투표 결과를 합산해 2026년도 추진할 자치계획을 최종 확정했다.

이에 따라 주민들의 선택으로 △초록숲 체조교실 운영 △구암 아카데미 운영 △살랑살랑 바람개비 마당 조성 △다채로운 가족 추억 담기 △구암마켓 개최 등 5개 사업이 내년도 주민자치사업으로 확정했다.

이들 사업은 총 2000만원 범위 내 예산으로 내년부터 본격 추진될 예정이며, 주민들의 삶의 질 향상과 마을 공동체 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

황규동 구암2동 주민자치회장은 "매년 개최되는 주민총회는 주민 한 분 한 분이 마을의 변화를 직접 만들어가는 소중한 과정"이라며 "앞으로도 주민들의 참여와 소통이 더 확대되기를 바란다"고 말했다.

심양숙 구암2동장은 "올해 총회는 주민들의 열정과 문화적 감각이 함께 어우러진 자리였다"며 "다양한 주민 자치 사업을 적극적으로 지원해 모두가 즐겁게 어울리는 구암2동을 만들어가겠다"고 밝혔다.





