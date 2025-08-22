윤선생, 방문학습 무료 체험 수업 실시

무료 레벨테스트·체험수업 제공

윤선생은 2학기를 맞아 무료 체험 및 신규 가입 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트는 방문학습 브랜드 '윤선생영어교실' 신청자를 대상으로 진행된다. 신청자는 영어 레벨테스트와 체험 수업을 무료로 받을 수 있다. 다음 달 30일까지 신규 등록을 완료하면 온라인 영어도서관 3개월 무료 이용권도 추가로 제공한다.

또한 체험 수업만 참여해도 경품을 받을 수 있는 이벤트가 마련됐다. 체험 수업 신청자 중 추첨을 거쳐 ▲네이버페이 포인트 3만원권(10명) ▲교보문고 기프트카드 1만원권(10명) ▲다이소 모바일금액권 5000원권(30명)을 증정한다.

참여 방법은 윤선생 공식 홈페이지 이벤트 페이지에서 자녀 이름, 생년월일, 연락처 등을 입력해 신청하면 된다. 신청을 마치면 거주 지역 인근의 윤선생 센터에서 담당 교사와 일정 조율 후 레벨테스트와 체험 수업을 받을 수 있다.

윤선생 관계자는 "이번 이벤트로 윤선생영어교실 인기 교재 25종의 디지털 교재와 학습 앱을 활용해 실제 회원과 동일한 방식으로 수업을 체험할 수 있다"며 "특히 단순한 체험 수업이 아니라 영어 레벨테스트 결과를 기반으로 진행되기 때문에 자녀의 영어 실력을 객관적으로 파악하고, 강점과 취약점까지 확인할 수 있을 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



