본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

윤선생, 방문학습 무료 체험 수업 실시

최호경기자

입력2025.08.22 08:50

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

무료 레벨테스트·체험수업 제공

윤선생은 2학기를 맞아 무료 체험 및 신규 가입 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.


이번 이벤트는 방문학습 브랜드 '윤선생영어교실' 신청자를 대상으로 진행된다. 신청자는 영어 레벨테스트와 체험 수업을 무료로 받을 수 있다. 다음 달 30일까지 신규 등록을 완료하면 온라인 영어도서관 3개월 무료 이용권도 추가로 제공한다.

윤선생은 2학기를 맞아 무료 체험 및 신규 가입 이벤트를 실시한다. 윤선생

윤선생은 2학기를 맞아 무료 체험 및 신규 가입 이벤트를 실시한다. 윤선생

AD
원본보기 아이콘

또한 체험 수업만 참여해도 경품을 받을 수 있는 이벤트가 마련됐다. 체험 수업 신청자 중 추첨을 거쳐 ▲네이버페이 포인트 3만원권(10명) ▲교보문고 기프트카드 1만원권(10명) ▲다이소 모바일금액권 5000원권(30명)을 증정한다.

참여 방법은 윤선생 공식 홈페이지 이벤트 페이지에서 자녀 이름, 생년월일, 연락처 등을 입력해 신청하면 된다. 신청을 마치면 거주 지역 인근의 윤선생 센터에서 담당 교사와 일정 조율 후 레벨테스트와 체험 수업을 받을 수 있다.


윤선생 관계자는 "이번 이벤트로 윤선생영어교실 인기 교재 25종의 디지털 교재와 학습 앱을 활용해 실제 회원과 동일한 방식으로 수업을 체험할 수 있다"며 "특히 단순한 체험 수업이 아니라 영어 레벨테스트 결과를 기반으로 진행되기 때문에 자녀의 영어 실력을 객관적으로 파악하고, 강점과 취약점까지 확인할 수 있을 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더니"…결과 충격 "저소득층에 3년간 매달 140만원씩 따박따박 줬더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

메타 초지능 연구소, 인재 영입 중단…"탄탄한 구조 구축 단계"

10분 안에 턱걸이 50개·팔굽혀펴기 100개…美 장관들 때아닌 챌린지 열풍

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기