경기도, 건강한 식생활 문화 확산 나선다

이영규기자

입력2025.08.21 07:21

경기도는 전 세대가 공감하고 참여할 수 있는 건강한 식생활 문화 확산을 위해 '찾아가는 식생활 안전·영양 전시'와 '식생활 안전 마술 퍼포먼스 교육' 프로그램을 운영한다.


사단법인 대한영양사협회 경기도영양사회와 함께 하는 이번 프로그램은 초등학교, 중학교, 병원, 공공기관 등 다양한 현장을 직접 찾아가 어린이·청소년부터 성인·어르신까지 전 세대가 생활 속에서 식생활 안전과 영양의 중요성을 쉽게 이해하고 실천할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

경기도가 도민을 대상으로 식생활교육을 20일부터 시작했다. 교육에 참여한 아이들이 영양사의 설명을 듣고 있다. 경기도 제공

경기도가 도민을 대상으로 식생활교육을 20일부터 시작했다. 교육에 참여한 아이들이 영양사의 설명을 듣고 있다. 경기도 제공

원본보기 아이콘

'찾아가는 식생활 안전·영양 전시'는 나트륨·당류 저감 식단 모형, 교육 패널, 영양 정보 전시와 함께 영양사의 1대1 영양상담(현장 문답식)으로 구성됐다.


'식생활 안전 마술 퍼포먼스 교육'은 마술과 풍선쇼를 통해 학생들이 흥미롭게 식생활 안전을 익힐 수 있도록 기획됐다.


정연표 경기도 식품안전과장은 "이번 사업은 어린이 청소년부터 성인·어르신까지 전 세대가 쉽고 재미있게 식생활 안전과 영양의 중요성을 체감할 수 있는 현장 중심 교육"이라며 "특히 병원과 시청에서 열리는 식생활 안전 영양 전시는 일반 도민도 관람할 수 있는 만큼 많은 관심을 가져 달라"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

