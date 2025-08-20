'세계양궁대회 D-16' 강기정 시장, 막바지 점검

새 단장 광주국제양궁장 등 확인

시, 38억 투입 안전 시스템 구축

"선수·관람객에 최적 환경 제공"

강기정 광주시장이 20일 오전 2025 광주 세계양궁선수권대회를 앞두고 남구 광주국제양궁장을 찾아 성공개최를 위한 최종 시설점검을 하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

오는 9월 5일 '광주 2025 현대세계양궁선수권대회' 개막을 앞두고 강기정 광주시장이 막바지 점검에 나섰다.

강 시장은 20일 남구에 있는 '광주국제양궁장'을 찾아 경기장 시설을 살폈다. 강 시장은 대회를 앞두고 새 단장을 마친 경기장 시설을 비롯해 관람객·편의시설, 장애인 접근시설, 안전 시스템 등을 중점적으로 확인했다.

특히 장애인·노약자·외국인 관람객 등 누구나 차별 없이 경기장을 이용할 수 있도록 장애인 편의시설을 전반적으로 재차 꼼꼼히 체크했다.

시는 앞서 세계양궁연맹(WA)의 규정에 맞춰 경기장 환경을 대대적으로 정비했다. 예·본선 경기가 열리는 광주국제양궁장은 사업비 38억원을 투입해 양궁장 폭을 기존 210m에서 좌우 각 10m씩 총 20m를 확장하고, 선수 대기실 및 장비 보관실 등 다목적 공간을 새롭게 조성했다.

또 참가선수단 안전 및 편의를 위해 바닥 평탄화 작업을 하고, 보도블럭도 새로 깔았다. 양궁경기를 중앙에서 통제 운영할 수 있는 양궁경기중앙통제본부(DOS: Directing of Shooting)를 설치했다. 결승전이 열리는 5·18민주광장 특설 경기장에는 800여석 규모의 임시 관람석이 설치된다.

광주 2025현대세계양궁선수권 및 세계장애인양궁선수권대회 조직위원장인 강기정 시장은 "최종 시설 점검을 통해 대회 준비가 순조롭게 마무리 단계에 들어섰다"며 "세계 각국 선수들에게 최적의 환경을 제공할 수 있도록 대회 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



