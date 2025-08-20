연향들 도시개발 '본궤도'…순천시 "문화·관광 거점도시"

2차 토지보상·실시계획 인가…연내 분양 예정

전남 순천시가 연향동과 해룡면 대안리 일원에서 추진 중인 연향들 도시개발사업이 본궤도에 오르고 있다.

순천시 연향들 도시개발 조감도. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지난 19일부터 28일까지 2차 토지 보상 협의를 진행하며 사업 속도를 높이고 있으며, 연내 착공과 분양을 목표로 행정 절차를 마무리한다는 방침이다.

앞서 시는 지난 3월 1차 협의를 통해 전체 대상 토지의 약 65%를 보상했다. 이번 2차 협의가 마무리되면 나머지 토지에 대해서는 수용재결 신청을 병행할 예정이다.

시는 동시에 실시계획 인가를 신청해 절차를 신속히 완료하고, 투자자 대상 설명회와 맞춤형 마케팅을 통해 조기 분양 성과를 끌어낸다는 전략이다.

실시계획이 인가되면 분양은 단계적으로 진행된다. 먼저 주거 용지를 시작으로 상업·판매·업무용 부지가 순차적으로 공급돼 투자 재원 확보에 속도를 낼 전망이다.

연향들 도시개발사업은 총 48만8,000㎡ 규모의 부지를 개발해 2028년까지 완공을 목표로 한다. 시는 이번 사업을 통해 순천만국가정원과 연계한 문화·관광 거점 도시로의 도약을 준비하고 있다.

시 관계자는 "행정 절차를 신속히 완료해 연내 착공과 분양이 이뤄질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "새로운 주거·상업 공간 조성과 함께 지역 경제와 관광 활성화에도 큰 역할을 할 것이다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>