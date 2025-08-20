본문 바로가기
강진군, 신재생에너지 융복합지원사업 'A등급'

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.08.20 13:50

전남 강진군이 산업통상자원부와 한국에너지공단 주관 '2026년 신재생에너지 융복합지원사업 공개평가'에서 전남에서 유일하게 A등급을 받았다고 20일 밝혔다.


전국 173개 지자체가 참여한 이번 평가에서 강진군은 상위 10%에 해당하는 우수 지자체로 선정됐다. 신재생에너지 선도 지자체로서의 위상을 확보했다.

강진군 청사 전경.

군은 2026년 사업계획에 따라 태양광 364개소, 태양열 70개소, 지열 23개소를 설치한다. 457가구가 직접 혜택을 받을 예정이다. 연간 약 1.31GWh 전력 절감, 2억원 이상의 전기요금 절감, 602t의 온실가스 감축 효과가 기대된다.

사업계획의 적정성, 주민 참여도, 지역 파급효과 등이 심사 기준이었다. 군은 에너지 복지 확대와 체계적인 사업 관리 전략에서 높은 평가를 받았다. 주민 생활 현장에서 체감할 수 있는 사업 모델을 제시해 호평을 얻었다.


총사업비는 42억원이다. 국·도비 18억원, 지방비 18억원, 자부담 6억원으로 구성됐다. 국회 예산 확정 시 국비 지원 비율이 최종 결정된다. 국비 지원은 총사업비의 50% 이내, 최대 15억원이다.


강진원 군수는 "이번 A등급 결과는 강진군이 신재생에너지 보급과 탄소중립 실현에 앞장서고 있음을 보여주는 성과다"며 "설치·운영·사후관리를 속도감 있게 추진해 에너지비 부담을 낮추고 복지 체감을 높이겠다"고 말했다.




호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

