'동명동 카페거리·법원 앞 상점가' 골목형 상점가 지정

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.08.20 11:37

광주 동구, 31곳 신규 지정…총 36곳

광주 동구 청사 전경.

광주 동구 청사 전경.

광주 동구는 지역 내 주요 상권 31곳을 골목형 상점가로 신규 지정했다고 20일 밝혔다. 이로써 동구의 골목형 상점가는 기존 5곳에서 36곳으로 대폭 확대됐다.


이번 신규 지정에는 동명동 카페거리, 지산동 법원 앞 상점가, 학운동 일방로 등 동구의 주요 상점가들이 다수 포함됐다. 지정된 골목형 상점가는 온누리상품권 가맹점 등록이 가능해져, 소비자는 온누리상품권을 사용할 수 있고 상인들은 매출 기반을 확충할 수 있다.

온누리상품권은 디지털 온누리 앱을 활용한 QR코드 결제 시 카드수수료가 없어 소상공인들의 비용 부담을 줄여준다. 이는 영세 소상공인의 경영 안정과 소득 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.


현재 온누리상품권은 상시 10%로 할인된 금액으로 구매가 가능하고 다음 달 말까지는 매주 사용 금액의 10% 페이백(최대 2만 원) 행사가 진행되고 있어 소비자는 최대 20%의 할인 혜택이 주어진다.


동구는 이번 골목형 상점가 지정과 함께 이러한 혜택을 상인과 주민들에게 적극 알릴 계획이다. 이를 위해 오는 25일부터 4개월간 기간제근로자를 채용해 동구 골목상권 현장 지원단을 운영한다. 현장 지원단은 골목 곳곳에 있는 상점들을 직접 찾아가 온누리상품권 가맹 등록 지원 및 소상공인을 위한 지원사업 등에 나설 예정이다.

임택 동구청장은 "이번 골목형 상점가 지정으로 동구의 주요 상권에서 온누리상품권 사용이 가능해졌다"면서 "온누리 상품권 사용은 소비자와 소상공인 모두에게 도움이 되는 만큼 이번 골목형 상점가 지정이 지역 상권 활성화의 마중물이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
