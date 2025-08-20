[포토] 규제혁신365 프로젝트 설명하는 오세훈 시장

오세훈 서울시장이 20일 서울 중구 서울시청 브리핑룸에서 '규제혁신 365 프로젝트' 관련 기자설명회를 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>